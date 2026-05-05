Schulsport in der Stadt ist grundsätzlich ein Problem: Es fehlt an passenden Sportstätten. Besserung soll unter anderem die neue städtische Halle in der Turnstraße bringen.

12,145 Millionen Euro investiert die Stadt in die neue Sporthalle in der Turnstraße, die gleichzeitig auch Ersatz für die in die Jahre gekommene TVP-Halle ist. Vor zwei Jahren begannen die Bauarbeiten auf dem früheren TVP-Freisportgelände, in diesem Jahr wird die neue Halle fertig. Sie soll die Sporthallennot bessern, denn in der Stadt fehlen neun Schulturneinheiten, betont Bürgermeister Michael Maas – mit dem Hallenneubau wird ein Drittel des Fehlbedarfs kompensiert, auf Dauer sind es aber immer noch sechs Schulturnheiten zu wenig.

Parallel zu dem Neubauprojekt investiert die Stadt in die Sanierung der Wasgauhalle, der Kirchberghalle und in die vielen kleineren Sporthallen im Stadtgebiet und den Vororten.

Sporthallen werden auf Vordermann gebracht

Von 2021 bis 2023 wurden 1,19 Millionen Euro für die Generalsanierung der Sporthalle der Grundschule Fehrbach (Merhzweckhalle) ausgegeben. Auch in die Sporthalle in Erlenbrunn, einst Turnhalle der Grundschule und jetzt Mehrzweckhalle, die aber immer noch von der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn genutzt wird, investiert die Stadt: 2024 wurden die Elektro-Installationen erneuert, der Brandschutz verbessert und die Küche modernisiert für zusammen 100.000 Euro. In diesem Jahr werden neue Oberlichter für 100.000 Euro eingebaut, finanziert aus dem „Regionalen Zukunftsprogramm“ des Landes. Auf der Ruhbank steht an der Schulturnhalle eine Fassadensanierung für 100.000 Euro an, die noch in diesem Jahr erfolgen wird. In der Grundschule Wittelsbach hat die Turnhalle 2023 ein neues Dach für 100.000 Euro bekommen. Und in der Robert-Schuman-Grundschule wird die kleine eigene Turnhalle wieder in Betrieb genommen, wenn in diesem Jahr für rund 50.000 Euro der Brandschutz erneuert wurde.

An den drei Gymnasien ergibt sich ein unterschiedliches Bild, wenn es um den Zustand der Sporthallen geht: Während die Stadt die Sporthalle im Immanuel-Kant-Gymnasium in einem guten Zustand sieht, braucht es im Hugo-Ball-Gymnasium eine Fassadensicherung und -sanierung, deren Kosten auf 250.000 Euro beziffert werden. Bürgermeister Michael Maas visiert das Jahr 2027 für die Ausführung der Bauarbeiten an. Innen sieht er die Turnhalle in einem ordentlichen Zustand.

Leibniz-Sporthalle wird nächstes Millionenprojekt

Das aktuelle Sorgenkind des Bürgermeisters, wenn es um die Sporthallen geht, ist die Turnhalle des Leibniz-Gymnasiums in der Christiansgasse. „Da haben wir akuten Sanierungsbedarf“, betont Maas, der Umfang und die Kosten der notwendigen Arbeiten werde aktuell ermittelt. Der Bürgermeister rechnet mit einem siebenstelligen Betrag, ab 2027 soll die Hallensanierung durchgeführt werden.

Das Sorgenkind unter den Schulsporthallen in Pirmasens: Die Turnhalle des Leibniz-Gymnasiums in der Christiansgasse ist stark sanierungsbedürftig, Bürgermeister Michael Maas rechnet mit einem Millionenbetrag für die Sanierung. Foto: Guido Glöckner

Auch an den beiden großen Pirmasenser Sporthallen, die von verschiedenen Schulen für den Sportunterricht genutzt werden, wird gearbeitet: Mitten im Sanierungsprozess ist die Wasgauhalle in der Messe, die 2023/24 mit der statischen Ertüchtigung in für rund 320.000 Euro begann. Bis 2029 wird die Wasgauhalle runderneuert, die Messe Pirmasens GmbH investiert bis dahin rund drei Millionen Euro. Die Kirchberghalle bekommt im Sommer 2027 für 750.000 Euro, finanziert zu 100 Prozent über das „Regionale Zukunftsprogramm“ des Landes, ein neues Dach.

Weitere für den Schulsport genutzte Hallen sind in gutem Zustand, wie die Mehrzweckhalle Gersbach, die Schulturnhalle Winzeln, die im Zuge der Generalsanierung der Grundschule Winzeln bis 2021 erneuert wurde, oder die Turn- und Gymnastikhalle der Landgraf-Ludwig-Realschule plus, die mit der Generalsanierung bis 2024 modernisiert wurde.

Zur Serie

Im „Schulreport PS“ geht es um die Situation der Pirmasenser Schulgebäude, die städtischen Investitionen und anstehende Projekte. Wir nehmen dabei nacheinander alle Schulen im Stadtgebiet unter die Lupe.