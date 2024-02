Das Beispiel Pirmasens zeigt: Auch nach zwei Niederlagen vor Gericht schafft es das Land nicht, die Kommunen ordentlich zu finanzieren.

Alleine 19 Kredite sind notwendig, um die 360 Millionen Euro zu finanzieren, die Pirmasens in Form von Liquiditätskrediten nötig hat. Wohlgemerkt: Hier geht es nicht um Investitionen in die Zukunft. Das sind Kosten, um den laufenden Betrieb zu ermöglichen.

Pirmasens ist ein krasser Fall, aber längst kein Einzelfall mehr. Die Anzahl der rheinland-pfälzischen Kommunen, die über Geldnot klagen, steigt. In den seltensten Fällen sind die Verantwortlichen vor Ort daran schuld.

Alles wird teurer. In Pirmasens steigen die Kosten im Sozialbereich dieses Jahr um zwölf Millionen Euro, die Einnahmen hingegen nur um drei Millionen Euro. Wie soll das funktionieren?

Die Finanznot von Städten und Gemeinden ist ein rheinland-pfälzisches Problem. Es gibt kaum ein Bundesland, das solche Verhältnisse hat. Vielerorts können Städte überhaupt keine Schulden anhäufen. Die Misere ist keineswegs neu. Schon zweimal hat die Landesregierung vor Gericht Schiffbruch erlitten. Gebessert hat sich seitdem so gut wie nichts.

Wer ist schuld? Seit Jahr und Tag regiert in Mainz die SPD. Die Sozialdemokraten stellen seitdem durchgehend Innen- und Finanzminister. Sie sind entweder nicht willens oder nicht in der Lage, die Kommunen endlich finanziell so auszustatten, wie es nötig wäre. Das ist kein gutes Regierungshandeln.