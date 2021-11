Chaotische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen vor der Pirmasenser Messehalle ab. Der Impfbus war gekommen und bot in der Messe Impfungen an. Für 300 Menschen war im Foyer Platz. 700 waren gleich am frühen Morgen da und ballten sich vor dem Eingang und in einer Schlange bis in die Zeppelinstraße hinein. Gegen 10 Uhr wurden die Wartenden in einer weiteren Halle besser in Schlangen verteilt, um die Ballung vor dem Eingang zu vermeiden.