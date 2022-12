Zweimal fiel die Pirmasenser RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball wegen der Corona-Pandemie aus, doch nun scheint der 45. Auflage nichts mehr im Wege zu stehen. Am Donnerstagabend wurden die Vorrundengruppen ausgelost.

Zwölf Mannschaften haben gemeldet und sind in zwei Sechser-Vorrundengruppen eingeteilt. Der Oberliga-Zweite FK Pirmasens und Bezirksligist FC Fehrbach waren die gesetzten Gruppenköpfe. Die jeweils ersten vier Teams erreichen die Endrunde am Freitag, 27. Januar.

„Ich bin gespannt, wie viele Zuschauer nach der Pause in die Wasgauhalle kommen“, sagte der Vorsitzende von Ausrichter SV Erlenbrunn, Dirk Kapitulski, der in der RHEINPFALZ-Redaktion im Rheinberger die Lose zog. Christian Ross, Spielleiter des SV Ruhbank, merkte an: „Ich freue mich immer auf dieses Turnier. Das letzte Mal haben wir ja den FKP im Gruppenspiel geschlagen und beim 1:4 im Endspiel gegen den FKP 1:0 geführt.“

DIE VORRUNDE

Gruppe A (Freitag, 20. Januar): FKP, Winzeln II, PSV, SV Gersbach, Hengsberg, TuS/DJK

Gruppe B (Mittwoch, 25. Januar): Fehrbach, SV Rot-Weiß, Erlenbrunn, Winzeln I, SG, Ruhbank.