Corona hat den Beschickern und Besuchern von Volksfesten in den letzten Monaten einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Kerwe und Co. mussten gezwungenermaßen pausieren. Am Freitag startet in Pirmasens der Grenadiermarkt. Fast wie früher, aber eben doch auch ein bisschen anders. Bis zum 5. September soll dort dem Publikum unter Einhaltung der geltenden AHA-Regeln eine Kombination aus Karussell-Klassikern und Kulinarik geboten werden. Möglich macht dies ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept. Damit einher geht die Tatsache, dass nur halb so viele Schausteller in Pirmasens aufschlagen dürfen wie sonst. Der Krämermarkt, der früher komplette Straßenzüge blockierte, findet am Dienstag und Mittwoch ebenfalls in abgespeckter Variante statt.

