Die Bühne der Festhalle gehörte am Samstagabend dem Sport. Wo sonst Schauspieler und Musiker auftreten, ehrte die Stadt Pirmasens ihre im vergangenen Jahr erfolgreichen Sportler.

Auch Funktionäre werden ausgezeichnet. „In Anerkennung seiner vorbildlichen Leistungen für den Sport in Pirmasens“ erhielt der stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises Pirmasens, Wolfgang Klys, den Sportehrenbrief der Stadt Pirmasens.

Die Sportehrenplakette in Gold ging an drei Asse im jaglichen Schießen, Wolfgang Sehnert (Bundesmeister aller Klassen), Claus Schäfer (Vize-Mannschaftseuropameister im Kugelschießen) und Philipp Sehnert (Deutscher Meister in der offenen Klasse, alle Kreisgruppe Pirmasens/Zweibrücken), den Deutschen Meister im Steinstoßen, Daniel Lelle aus Pirmasens, und TVP-Sportgymnastin Elisabeth Wittwer, die mit der Gruppe des TV Dahn Deutsche Meisterin wurde.

Bundesliga-Vizemeister

Die Sportehrenplakette in Silber bekam die erste Mannschaft von Rapid Pirmasens, die mit Michael König, Sebastian König, Pascal Jestädt, Frank Hiestand, Jörg Blatt, Horst Köckritz, Thomas Wetzel, Daniel Eschenbaum, Eckhard Göller, Florian Semmler, Andreas Christ und Andreas Jann Bundesliga-Vizemeister der Deutschen Classic-Kegler-Union wurde.

WEITERE AUSZEICHNUNGEN

Sportehrenplakette in Bronze: Sarah Dorst, Leo Eschenbaum, Mira Jahreiß, Torben List, Lukas Wagner, Susanne Blatt, Gabriela Fuchs, Christine Sprengard, Sandra Zwanziger, Uschi Wetzel, Gerhard Marko, Bernd Thomas, Maximilian Winicker, Michael Dorst, Tim-Thorsten Heiser (alle Kegelverein Pirmasens), Jona Demberger (Jiu-Jitsu TSR), Malte Nutz, Bogdan Shevchenko, Laurenz Gerst, Lukas Hoffelder, Julius Meßmer, Jonas Schächter, Nils Vierling (alle TVP-Gerätturner TV Pirmasens), Christina Walter, Kyra Vasilev, Annamaria Schäfer (TVP-Sportgymnastinnen), Daniel Ufelmann (Ringer-Sport-Club Fehrbach), Yannik Dräger, Sophie Bastian, Leonie Gieser, Amelie Gieser, Elena Baranava, Stella Dubois, Selina Weber, Claire Peifer, Mirjam Semmet, Alexander Walter, Chiara Dubois, Emilie Seither (alle Schwimmverein), Christina Emser (Leichtathletik-Club Pirmasens), Alexander Köhler, Stella Lauren Kobert (Leichtathleten des TV Lemberg aus Pirmasens), Nils Klein, Eik Tietz, Hugo Seither, Philipp Lebhardt (FKP-Endurance-Team).

Sportehrenmedaille: Lotta Weinriefer, Jana Berger, Sophie Endler, Felix Schöfer, Niklas Walter, Nina Berger und Sophie Wagner (alle LAC), Anika Links (TTC), Silvian Teubert (TVP-Turner), Thomas Koch (FKP-Endurance-Team), Adelia Böttcher, Milan Eschenbaum, Lena Jahreiß (alle Kegelverein Pirmasens), Dirk Fabricius, Jürgen Oswald, Josef Klein, Dieter Spieß, Hans Mayer (jagdliches Schießen Pirmasens/Zweibrücken), Luca Demberger (TSR-Judoka aus Pirmasens)

Sonderehrung: Passion for Dance mit den Gruppen Vanity und Unlimited, Destiny Crew und Endorphine, Emma Walter und Alina Wacker von den TVP-Turnerinnen, Monika Jakobi, Tasmina Schäfer, Frank Pfundstein, Michelle Bollbach, Martin Metzger, Steffen Gottschall, Sölva Braunbeck, Silvia Lackner, Julia Müller, Patrick Kilian, Nicole Früauf, Nadine Winterroll (alle Heinrich-Kimmle-Stiftung) und United Cheerleader Pirmasens

Ehrung besonderes Ehrenamt: Petra Brödel (TV Pirmasens).