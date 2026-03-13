Jetzt sind es 13. So viele Marken verkaufen in Pirmasens über Outlets ihre Schuhe. Das passt zum Beinamen Schuhstadt. Doch die Online-Werbung verzettelt sich.

Mit der Blusun GmbH öffnet am Samstag das 13. Outlet in Pirmasens. Das 2023 gegründete Unternehmen entwickelt in Barfußschuhe in sehr bunten Farben und lässt – wie viele andere – in Portugal produzieren.

Die Schuhstadt Pirmasens gewinnt damit einen weiteren Hersteller hinzu und positioniert sich zunehmend als Konkurrenz zwischen dem Zweibrücker Outlet und der Hauensteiner Schuhmeile. Die unter der Marke „Schuhstadt Pirmasens“ zusammengeschlossenen Hersteller – aktuell nur noch neun – haben offenbar der Stadt Pirmasens gestattet, einen Internetauftritt unter dieser Marke zu betreiben. Verantwortlich zeichnet Oberbürgermeister Markus Zwick, die Pressestelle liefert die Inhalte.

Zwei Seiten einer Medaille?

Der Besuch der Seite lohnt selbst für Urpirmasenser. Die neun Marken-Outlets sind nur ein Punkt von vielen. Im Mittelpunkt stehen die Geschichte der Stadt – mit zahlreichen bislang wenig bekannten Fotos. Genannt werden auch typische Unternehmen aus der Branche: Leistenentwickler, Hinterkappenproduzenten, Chemiebetriebe, Lederhändler, Maschinenbauer und Orthopädieschuhbetriebe. Sogar der örtliche Schuhmacher Krauch findet Erwähnung.

Karikatur: Uwe Herrmann

Trotz des neuen Auftritts hapert es bei der Aktualität: Die Firma Kartonagen Dörr wird weiter aufgeführt, obwohl sie im vergangenen Jahr ihren Betrieb endgültig eingestellt hat. Sehenswert ist die Übersicht der „Schuhschlösser“ von Rheinberger über Ohr bis Kopp oder Kleesmann, jeweils mit kurzen Texten zur Geschichte der stadtprägenden Fabriken.

Verwirrend ist die Existenz zweier Internetseiten. Unter www.schuhstadt.de finden sich wie bisher nur die neun Outlet-Marken und das schmale Informationsangebot der Kooperation Schuhstadt GbR, die den Zusammenschluss der Hersteller trägt. Wer auf „Historie“ klickt, landet bei der Stadtverwaltung auf dem neuen Auftritt unter schuhstadt-pirmasens.de – ebenfalls mit dem Oberbürgermeister als Verantwortlichem.

Einheitlicher Auftritt ist Fehlanzeige

Offenbar war den Schuhfirmen, die Entwicklung, Produktion und Vertrieb ihrer Schuhe stemmen, der Aufwand zu hoch, zusätzlich Inhalte für eine übergreifende Marke zu pflegen, während bei der Stadt Strukturen vorhanden sind. Noch irritierender: Auf beiden Seiten fehlen sämtliche Outlets in der Stadt. Sie sind nur versteckt auf der Stadthomapge finden – unter „Leben in Pirmasens“. Das neue 13. Outlet fehlt dort ebenfalls. Auf dem Weg zu einem einheitlichen Auftritt aller Outlets der Schuhstadt Pirmasens bleibt also Arbeit.

Spannend ist der Einstiegstext der Verwaltungsseite. Dort heißt es: „Schuhe kauft man in Pirmasens, denn hier, in der Siebenhügelstadt, ist das Wissen um den Schuh und seine Herstellung zuhause – seit über 200 Jahren.“ Das lässt sich als klare Ansage an die Hauensteiner Schuhmeile lesen. Hauenstein hatte lange mit dem Slogan geworben: „Schuhe kauft man in Hauenstein.“ Dieser Spruch wird dort inzwischen nicht mehr verwendet. Die Hauensteiner haben jedoch aufgerüstet und nennen sich jetzt „Deutsche Schuhmeile Hauenstein“. Drunter ging es hier nicht. Wann nennt sich Pirmasens wieder „Deutsche Schuhmetropole“?