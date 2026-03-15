Die Fröbeltreppe in Pirmasens, ein Bauwerk aus dem Jahr 1910, wird umfassend saniert. Sie soll in ihrer historischen Optik wiederhergestellt werden. Nach der Sanierung der Landgraf-Ludwig-Realschule stehe nun die Instandsetzung der Treppe im Fokus, teilt die Stadt Pirmasens mit.

Das Bauwerk verbindet die Alleestraße über die Fröbelgasse mit der Fußgängerzone und überwindet auf 24 Metern Länge knapp 9,5 Meter Höhenunterschied. Dank einer 90-prozentigen Förderung von Bund und Land könne die Stadt Pirmasens in diesen Bereich investieren.

Renovierung soll im September fertig sein

Das Tiefbauamt koordiniert das Projekt und rechnet mit einer Fertigstellung bis spätestens Ende September 2026. Die Planungen übernimmt das Ingenieurbüro Thiele aus Pirmasens, die Bauarbeiten werden von der Firma E. Köhler-Schmitt aus Waldrohrbach ausgeführt.

Zunächst sollen die roten Sandsteinquader samt Abdeckungen und die Granittreppenstufen nummeriert, behutsam ausgebaut und, wo nötig, restauriert werden. Auch die Unterkonstruktion und die Fundamente werden erneuert. Parallel dazu verlegen die Stadtwerke ein neues Stromkabel. Die Handläufe samt Beleuchtung werden ebenfalls modernisiert. Vier energiesparende LED-Leuchten sind vorgesehen. Im Vorfeld waren umfangreiche Maßnahmen erforderlich, um die Treppe freizustellen.

Für die Sanierung der Fröbeltreppe sind rund 640.000 Euro veranschlagt. Mit 365.000 Euro rechnet die Stadt für die Gestaltung der Freifläche, während für die Kanalsanierung Kosten von 67.000 Euro anfallen sowie 35.000 Euro für die Erneuerung der Versorgungsleitungen.