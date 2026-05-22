Florian Bilic (CDU) hat mit dem FC Bundestag die Europameisterschaft gewonnen. Auf dem Platz klappt, was politisch oft fehlt: CDU und SPD gewinnen als Team.

Erinnern Sie sich noch daran, wann Deutschland die letzte Europameisterschaft gewonnen hat? Bei mir ist das noch ganz dunkel der Fall. Nicht, dass ich seitdem nicht mehr Fußball geschaut hätte, aber mit dem Gewinnen hat es seit 1996 irgendwie nicht mehr so richtig geklappt. Und so wächst seither eine ganze Generation heran, die so ein Ereignis schlicht noch nie erlebt hat.

Das ist seit dieser Woche anders. Ein kleines bisschen zumindest: Pirmasens hat jetzt einen eigenen Fußball-Europameister – im waschechten DFB-Trikot der deutschen Nationalmannschaft und offiziell gekürt. Der CDU-Politiker Florian Bilic hat sich mit seinem Team des FC Bundestag in Lübeck gegen die Fußball-Politik-Konkurrenz aus Österreich, der Schweiz und Finnland durchgesetzt und den Titel in die Horebstadt gebracht.

Anlass war das 53. internationale Parlamentarier Fußballturnier. Dass die Teilnehmerzahl so gering ist, liegt laut Veranstalter am organisatorischen Aufwand. Die vier Mannschaften jedenfalls waren mit Ehrgeiz am Start, wobei Titelverteidiger Finnland als der haushohe Favorit galt – spielt dort doch der ehemalige Nationalspieler Timo Furuholm. Trotzdem setzte sich der FC Bundestag gegen den Gegner aus dem hohen Norden mit 2:0 durch.

FC Bundestag ist feste Größe

Und so sieht sich Bilic plötzlich einer Frage gegenüber, die er in seinem bisherigen Karriereweg noch nicht gehört hat: „Haben Sie damit gerechnet, Europameister zu werden?“. Für die Antwort muss der Pirmasenser nicht lange überlegen: „Nein“, sagt er. Wobei ein bisschen Hoffnung schon da gewesen sei, der FC Bundestag hat 2011 und 2022 den Europameister-Titel gewonnen.

Der FC Bundestag ist im Alltag und im Sitzungskalender von Florian Bilic eine feste Größe. Sofern möglich, hält sich der 32-Jährige den Dienstagabend frei, um in seiner Freizeit zu kicken. Damit ist er nicht alleine, der FC Bundestag hat eine über 50-jährige Tradition. Dazu gehört eine ganz besondere Ehre: Als einziger Verein darf der FC Bundestag offiziell das Trikot der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel tragen. „Wir sind die einzig wahre gewählte Nationalmannschaft“, sagt Bilic.

Felix Magath gibt Tipps

Unterstützung gab es von einem Fußball-Profi, der sich als Spieler selbst über den Europameister-Titel freuen durfte: Felix Magath begleitete das Team an der Seitenlinie, erzählt Bilic, der selbst bei jedem Spiel auf der linken Abwehr- und Mittelfeldseite zum Einsatz kam.

Beim Turnier bestand der Kader in diesem Jahr hauptsächlich aus Abgeordneten von CDU und SPD. Und auf dem Platz gelang den Abgeordneten das, was im politischen Alltag manchmal auf der Strecke bleibt: die gute Zusammenarbeit. Der Sieg sei eine echte Mannschaftsleistung gewesen, betont Bilic und ergänzt: „Wie man sieht, kann Schwarz-Rot erfolgreich sein“.

Durch das gemeinsame Kicken komme man unkompliziert ins Gespräch, erzählt Bilic. Dadurch entsteht so mancher Kontakt, den es anders vielleicht nicht gegeben hätte – auch und gerade über Parteigrenzen hinweg. Gerät man da manchmal nicht in Versuchung, dem Gegner ein Bein zu stellen, wenn er mit seiner politischen Position so gar nicht die eigenen Vorstellungen teilt? „Nein“, sagt Bilic mit einem Lachen. Er könne sehr gut zwischen der Privatperson und der Funktion trennen.

Austausch steht im Vordergrund

Vielmehr steht der persönliche Austausch am Rande der Spiele und der Turniere im Vordergrund. Die „dritte Halbzeit“ ist daher eine feste Größe beim FC Bundestag, der regelmäßig gegen Freizeitmannschaften antritt.

Für Bilic ist das wöchentliche Kicken jedenfalls ein guter Ausgleich zum hektischen Alltag als Abgeordneter, wie er erzählt. Und es macht ihm etwas möglich, wovon so mancher träumt – Er darf mit Fug und Recht sagen: „Ich bin Fußball-Europameister.“ Und wer weiß – vielleicht gelingt es ja dem Fußball, wieder mehr junge Leute für die Politik zu begeistern.