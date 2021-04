Um den Corona-Toten zu gedenken, setzt Pirmasens die Flaggen am Sonntag auf halbmast. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 18. April zu einem Gedenktag der Corona-Pandemie erklärt. In Berlin findet eine zentrale Feierstunde statt. Auch in Pirmasens und anderen deutschen Kommunen soll der Verstorbenen gedacht werden.

In der Südwestpfalz sind seit Beginn der Pandemie 130 Menschen infolge einer Corona-Erkrankung gestorben. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) zündete in der Pirmasenser Johanneskirche symbolisch eine Kerze an. Er ruft dazu auf, gemeinsam zu trauern und die Verbundenheit mit den Opfern und deren Familien durch die Nähe im Gebet auszudrücken. Der Verwaltungschef nutzt die Gelegenheit, die Stadtgesellschaft um deren persönliche Unterstützung bei der Eindämmung des heimtückischen Coronavirus zu bitten. Angesichts bundesweit stark steigender Infektionszahlen komme es jetzt darauf an, Kontakte weiter zu beschränken, um die dritte Welle zu brechen.