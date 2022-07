Kurz nach 17 Uhr ist die Pirmasenser Feuerwehr am Mittwoch zu einem größeren Einsatz ausgerückt. In der Carl-Maria-von-Weber-Straße brannte es in einer ehemaligen Schuhfabrik. Der Brand wurde der Feuerwehr von der Polizei gemeldet. Die Pirmasenser Feuerwehr ist mit rund 30 Leuten im Einsatz. Gegen 17.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.