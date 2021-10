Die neue Sondersteuer für Wettbüros kann im Januar in Pirmasens in Kraft treten. Der Stadtrat genehmigte am Montag einstimmig die Variante der Vergnügungssteuer, die Wettbüros betrifft, in denen Wettscheine abgegeben werden können und auf einem Bildschirm die Ereignisse verfolgt werden können, auf die gewettet wurden. Nach einem Vorschlag von Ratsmitglied Berthold Stegner (CDU) wurde in die Satzung zur Erhebung der Wettbürosteuer auch die Formulierung aufgenommen, wonach die Steuer auch bei Tierwetten fällig wird. Oberbürgermeister Markus Zwick erläuterte, dass dann auch Wetten auf Hunderennen, Schneckenrennen oder Hahnenkämpfe unter diese Steuer fielen, wobei sich der Stadtchef gleich korrigierte und auf das grundsätzliche Verbot von Hahnenkämpfen verwies.