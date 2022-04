Bei einer Hausdurchsuchung haben Ermittler in Pirmasens größere Mengen Drogen sowie Waffen gefunden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Die Pirmasenser Rauschgiftermittler führen den Angaben zufolge seit Herbst letzten Jahres ein Ermittlungsverfahren gegen einen 39-Jährigen aus Pirmasens, der mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erließ das Amtsgericht Zweibrücken einen Durchsuchungsbeschluss, der Ende vergangener Woche vollzogen worden sei. Hierbei wurden laut der Mitteilung knapp 400 Gramm Amphetamin, 125 Gramm Marihuana und über 40 Gramm Haschisch, Verpackungsmaterial, eine Waage, Waffen und Schreckschusspistolen sowie ein Tierabwehrspray in Form einer Pistole sichergestellt. Letzteres habe der Mann bei seiner vorläufigen Festnahme vor dem Haus bei sich getragen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und weiteren Ermittlungen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es.