Vergangene Woche hat ein Mann seine Ehefrau mit einem Messer getötet. Nun wird bekannt: Anfang des Monats gab es noch einen Messerangriff im Winzler Viertel.

Anfang vergangener Woche sorgte ein schrecklicher Vorfall für Aufsehen weit über Pirmasens hinaus: Ein 43-jähriger Mann soll den Angaben der Polizei zufolge seine 52-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen ihn. Nach einer vorläufigen Obduktion verblutete die 52-Jährige nach dem Messerangriff. Auf Nachfrage informierte die Staatsanwaltschaft, dass sowohl der Beschuldigte als auch die Verstorbene deutsche Staatsangehörige seien. Der 43-Jährige sei bis zu der Tat noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Ebenfalls erst auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte die Staatsanwaltschaft ein weiteres Verbrechen, dass sich nur wenige Wochen zuvor im Winzler Viertel abgespielt haben soll. Unweit des Ortes, an dem der Mann seine Frau mit einem Messer getötet haben soll, gab es demzufolge einen Überfall.

Vor der Wohnung attackiert

In der Nacht von Freitag, 8. Mai, auf Samstag, 9. Mai, haben demzufolge drei bislang unbekannte Personen einen 49-Jährigen angegriffen. Das soll zwischen 1 und 2 Uhr geschehen sein. Bei diesem Überfall vor der Wohnung des Mannes kam laut Staatsanwaltschaft ebenfalls ein Messer zum Einsatz. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Nacken-, Kopf- und Rippenbereich. Nach Informationen dieser Zeitung waren diese Verletzungen so schlimm, dass der Mann auf die Intensivstation musste. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie habe keine Erkenntnisse, ob sich das Opfer immer noch in stationärer Behandlung befinde.

Weitergehende Informationen zu dem kriminellen Geschehen sind von der Staatsanwaltschaft nicht zu erfahren. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken, Felix Huth, sagt: „Die Ermittlungen zu den Tätern, dem Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat dauern an. Um diese nicht zu gefährden, sind mir weitergehende Auskünfte gegenwärtig nicht möglich.“ Warum die Öffentlichkeit nicht über den Messerangriff informiert wurde, erklärt Huth so: „Die Staatsanwaltschaft prüft in jedem Einzelfall, ob eine proaktive Pressearbeit presserechtlich zulässig und ermittlungstaktisch geboten ist. Dies war vorliegend nicht der Fall.“