Teilnehmer nicht angemeldeter „Montagsspaziergänge“ müssen in Pirmasens künftig eine Maske tragen. Die Stadt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die in der Neujahrsnacht in Kraft tritt bis einschließlich 20. Januar gilt. Das hat die Kommune am Dienstag mitgeteilt. Die „Spaziergänger“ sind dadurch verpflichtet, innerhalb des Stadtgebietes eine medizinische Gesichtsmaske, eine FFP2-Maske oder einer Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen. Bei Verstößen drohen Geldbußen. Demonstranten werden aufgefordert, die Auflagen und Anordnungen zu respektieren, zu befolgen und sich an die Regeln zu halten. Friedliche Demonstranten sollten sich von Rechtsverstößen distanzieren. Sollten die Probleme weiter zunehmen, schließt die Stadtverwaltung ein Versammlungsverbot als letztes Mittel nicht aus.