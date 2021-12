Die am Montag als „Spaziergang“ deklarierte Kundgebung von Gegnern der Corona-Politik hat in der Pirmasenser Kommunalpolitik für Empörung gesorgt. Vor allem der Umstand, dass zwei AfD-Stadträte daran teilnahmen. Sie haben dafür extra die Sitzung des Stadtrats verlassen. Eine der beiden sagte der RHEINPFALZ, sie würde es jederzeit wieder so tun.

