Über ein Dutzend Einbrüche in Kleingartenhäuser hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch registriert.

Die Pirmasenser Polizei berichtet, dass im Kleingartenbereich Am Naturheil insgesamt 14 Kleingartenhäuser aufgebrochen wurden. Teilweise blieb es laut den Angaben beim Versuch. Da lediglich drei Geschädigte vor Ort gewesen seien, bei denen offensichtlich nichts entwendet worden war, konnte noch nicht festgestellt werden, was im Einzelnen entwendet wurde, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Die Beamten vermuten, dass die Täter über einen Zaun des Zulieferungsweges neben dem „Thomas Philipps-Markt“ in das umzäunte Gelände eindrangen. Mehrere innenliegende Zäune seien ebenfalls beschädigt worden. Der angerichtete Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.