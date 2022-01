400 Menschen waren am Montagabend in Pirmasens auf der Straße um für und gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. 150 davon folgten einem Aufruf von Grüne, Kirchen und Gewerkschaft. Mit 270 Teilnehmern kamen diesmal deutlich weniger Kritiker der Corona-Maßnahmen, die sich am Schlossplatz trafen.

Angemeldet hatte die Kundgebung auf dem Exe die Grüne-Stadtverbandsvorsitzende Felicitas Lehr, die dazu aufrief, die Maßnahmen im Sinne des Gemeinwohls mitzutragen und eigene Bedürfnisse zurückzunehmen. Mehrere Redner wandten sich gegen den Egoismus von Impfverweigerern und Kritikern der Corona-Maßnahmen.

„Es waren alle sehr friedlich“, resümierte der Leiter des Pirmasenser Ordnungsamts, Steffen Schmitt. Die Maskenpflicht sei von 95 Prozent der Teilnehmer eingehalten worden.

