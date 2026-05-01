Pirmasens hat viele Feste, doch nichts Einzigartiges. Ein Street-Art-Festival könnte das ändern.

„Unser Dorf soll schöner werden“, so hieß ein Wettbewerb, bei dem es darum ging, in Ortschaften bis zu 3000 Einwohnern das Engagement der Dorfgemeinschaften und ihre Lebensqualität zu steigern, den Ort zu verschönern und nachhaltig zu gestalten. Mittlerweile heißt die Aktion „ Unser Dorf hat Zukunft“. Die Ziele sind ähnlich geblieben. Schade, dass es keinen Wettbewerb namens „Unsere Stadt soll kreativer werden“ gibt. Vielleicht fühlten sich die Verantwortlichen im Rathaus dann bemüßigt, einen Hauch mehr Kreativität zuzulassen. Ausnahmsweise bezieht sich das mal nicht aufs fehlende Geld – da finden die Verantwortlichen nämlich trotz klammer Kassen auf erstaunliche Art und Weise immer wieder irgendwie einen Weg, um Projekte zu finanzieren.

Bisweilen fehlt leider die Kreativität, in der Stadt mal neue Wege zu gehen. Es gibt hier viele großartige Veranstaltungen. Aber Kneipentouren, Stadtfeste und Co. gibt es auch andernorts. Meist schon viel länger und nicht immer schlechter als in Pirmasens.

Eine Idee: Street-Art-Festival

Was der Stadt fehlt, ist ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal. Eine Veranstaltung, die es in der Region nicht schon x-Mal gibt. Die Künstlerin Isidora Paz-López war kürzlich zu einem Besuch in der Redaktion. Sie hat vor einigen Jahren im Auftrag der Stadt und mit Geld der Rheinberger-Stiftung das Vogelmosaik an der Felsentreppe realisiert. Zweifelsohne ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Oft sind dort Touristen zu sehen, die die Treppe als Fotomotiv nutzen. Isidora Paz-López hätte gerne noch mehr Mosaike in Pirmasens verwirklicht. Warum das alles nicht funktioniert hat, ist eine eigene Geschichte.

Aber die Südamerikanerin, die in Hinterweidenthal lebt, hat im Gespräch in der Redaktion eine andere Idee (erneut) ins Spiel gebracht: ein Street-Art-Festival. Also eine Veranstaltung, bei der Künstler auf der Straße ihre Werke präsentieren. Die Kunst kann dabei ganz unterschiedlich sein. Das könnte von Performance-Kunst, über Gemälde bis hin zu Mosaiken reichen. Vielfalt wäre erwünscht.

Bitte Hirnschmalz investieren

Es würde sich lohnen, in diesen Gedanken ein bisschen Hirnschmalz und Kreativität zu investieren. Wenn die Stadtspitze und ihre Verwaltung das alleine nicht schaffen, gibt es dafür in Pirmasens genügend kompetente und kreative Köpfe, etwa im Kunstverein und im Kulturbeirat. Mit einem offenen Kunstfestival für jedermann könnte Pirmasens eine Nische besetzen und wäre schlagartig positiv in aller Munde. Ein Versuch wäre es wert, oder?