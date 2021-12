Die Stadt Pirmasens geht davon aus, dass ihre Schulden in den kommenden Jahren weiter kräftig steigen werden. Am Montag präsentierte Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre. Darin steht, dass die südwestpfälzische Stadt, die seit Jahrzehnten zu den ärmsten Kommunen Deutschlands gehört, bis 2025 wohl alleine 436 Millionen Euro Liquiditätskredite braucht. Diese Kredite sind vergleichbar mit dem Dispokredit bei privaten Girokonten. Ohne Liquiditätskredite könnte Pirmasens seinen Haushalt nicht mal ansatzweise ausgleichen. Hinzu kommen Investitionskredite, die von aktuell 54 Millionen Euro bis ins Jahr 2025 auf 72,6 Millionen Euro steigen sollen.

Einsparbemühungen werden konterkariert

Das Ziel, den Haushalt zu konsolidieren, also auszugleichen, liegt laut OB Zwick in „weiter Ferne“. Einsparbemühungen würden durch Entscheidungen des Lands konterkariert. So erhält Pirmasens etwa 2,7 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen aus Mainz im kommenden Jahr, muss aber wegen einer neuen Kita-Gesetzgebung 1,5 Millionen Euro zusätzliche Personalkosten einplanen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier