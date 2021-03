24 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Wochenende gemeldet worden – 16 bis Samstagmittag, acht bis Sonntagmittag. In Zweibrücken entspannt sich das Infektionsgeschehen, das Landesuntersuchungsamt stuft die Stadt mit einer Sieben-Tage-Rate von knapp 29 nur noch in der Warnstufe gelb ein. Der Landkreis (48) wird in der Gefahrenstufe orange geführt, die Stadt Pirmasens (67) ist in der Risikostufe rot. Von den 24 neuen Corona-Fällen betreffen neun Einwohner von Pirmasens und zwei Zweibrücker. Derzeit sind in Pirmasens 55 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, in Zweibrücken sind es 36, im Landkreis 95. In den Verbandsgemeinden gibt es im Dahner Felsenland und in Hauenstein jeweils vier aktiv Infizierte, in Pirmasens-Land, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben sind es jeweils zwölf (jeweils ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 19 (vier neue Fälle) und in Zweibrücken-Land 32 (sechs neue Fälle). Am Montag beginnen in Pirmasens und Zweibrücken die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle. Termine können über eine eigene Internetseite gebucht werden.