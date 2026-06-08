Ein neuer Volkslauf bietet vier Distanzen für die Teilnehmer. Dafür wurde extra mit großem Aufwand ein Waldweg wieder freigelegt.

PIRMASENS. Das Endurance-Team des FK Pirmasens plant für 27. September einen neuen Volkslauf. Mystisch sind dabei nicht nur der Start und das Ziel im „Mordloch“. „1. Bärmesenser Päädellauf“ – so heißt der neue Volkslauf. Der Veranstalter verspricht „abwechslungsreiche Trails, faire Anstiege, echte Pfälzer Waldwege“ und fügt hinzu: „Der Lauf verbindet Sport mit Natur und Gemeinschaft.“

Sonderwertungen sind ausgelobt. Raphael Brunner vom Organisationsteam des FKP-Endurance-Teams: „Alle Behörden und Organisatoren, die mit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind, sind herzlich eingeladen, an diesem Tag mitzulaufen.“ Dazu gehören unter anderem Angehörige der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des THW, des Zolls und die Polizisten des Bundes und der Länder. Die drei schnellsten Läufer jedes „Blaulicht-Teams“ kommen in die Wertung. Die Teamgröße ist nicht vorgegeben.

Vier unterschiedliche Distanzen

Die Teilnehmer können zwischen vier Distanzen wählen: Der Hauptlauf ist 10,5 Kilometer lang und beinhaltet 275 Höhenmeter. Der Mini-Päädel-Lauf geht über fünf Kilometer, der Jugendlauf über zwei Kilometer und 400 Meter sind es bei den Bambini. „Alle Bambini erhalten eine Überraschungstüte und bekommen ein Entertainment-Programm nach dem Zieleinlauf bis zum Start der Hauptläufe geboten“, verspricht Brunner.

Für die Veranstaltung werde der zugewachsene Fahrsche Wald unterhalb des Hugo-Ball-Gymnasiums mit großem zeitlichem Aufwand wieder freigelegt, informiert Brunner. „Wir legen keine neuen Pfade an, es muss kein Baum gefällt oder sonstiger Lebensraum zerstört werden“, merkt Brunner an. Das Endurance-Team habe sich eng mit dem Forst abgestimmt.

"Mystische Strecke"

Der leidenschaftliche Läufer verspricht eine „mystische Strecke“ in einem „Lauf-Eldorado“, vorbei an der Felsenwand über die Platte, Teile des Premium-Felsenwanderwegs und des Jakobswegs und durchs Stadion Spesbach.

Für 10 Uhr ist die Begrüßung vorgesehen, um 10.15 Uhr sammeln die Bambini (ab zwei Jahre) erste Lauferfahrung, um 10.30 Uhr startet der Jugendlauf (acht bis 13 Jahre), und um 11 Uhr werden die Teilnehmer des Hauptlaufs (ab 16) und des Kurztrails (ab 12) auf die Strecke geschickt. Die Bambini starten kostenlos, Teilnehmer des Jugendlaufs zahlen fünf Euro Gebühr. Acht Euro kostet die Teilnahme am Mini-Päädellauf und für die Blaulichtwertung, der Hauptlauf kostet 13 Euro bei Voranmeldung über Race-Result. Nachmeldungen sind gegen zwei Euro Nachmeldegebühr bis eine halbe Stunde vor dem Start möglich.