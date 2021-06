Die Idee der CDU-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat für eine Bewerbung als so genannte Host Town, also Gastgeberstadt, für die Special Olympics World Games ist bei der Stadtspitze auf offene Türen gestoßen. Oberbürgermeister Markus Zwick versicherte, dass eine Bewerbung schon auf dem Weg sei. Jugendamt und Stadtmarketing würden sich gemeinsam darum kümmern. Ratsmitglied Florian Dreifus (CDU) will mit der Bewerbung ein Team der Special Olympics für mehrere Tage vor den eigentlichen Spielen in Berlin im Juni 2023 nach Pirmasens holen, wo ihnen zusammen mit der Kimmle-Stiftung und dem ASB ein Programm geboten werden könnte. 170 Nationen werden, die Teams bestehen aus sechs bis 400 Mitgliedern. Die Organisatoren der Veranstaltung suchen jetzt 170 Gastgeberstädte. Der Antrag wurde im Stadtrat wohlwollend aufgenommen. Inklusion sei ein immer wichtigeres Thema, betonte Sebastian Tilly (SPD), der sich von dem Aufenthalt eines Teams der Special Olympics verspricht, dass ein positives Bild von Pirmasens nach außen getragen wird.