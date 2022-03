Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Menschen das Land zu verlassen und Sicherheit in europäischen Ländern zu suchen. Auch Deutschland stellt sich darauf ein, humanitäre Hilfe zu leisten. Die Stadt Pirmasens bereitet sich auf einen möglichen Zustrom geflüchteter Ukrainer vor.

Oberbürgermeister Markus Zwick sowie Bürgermeister Michael Maas und Beigeordneter Denis Clauer sind einer Mitteilung zufolge angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffs tief betroffen und entsetzt über den Krieg: „Unser Mitgefühl und Solidarität gilt allen Menschen in der Ukraine und den Menschen in Russland, die diesen Krieg ablehnen und ebenfalls um ihre Sicherheit bangen.“ Der menschenverachtende Angriff auf die Demokratie, die Freiheit und den Frieden bringe unvorstellbares Leid über zahlreiche Menschen und ihre Familien. Alle demokratischen Kräfte müssten dafür einstehen, dass dieser Krieg umgehend gestoppt wird.

„Pirmasens ist bereit, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, ihnen Schutz und Sicherheit zu bieten“, so Oberbürgermeister Zwick. Dies sei eine Verpflichtung und gleichzeitig eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu stehe die Verwaltungsspitze im engen Austausch mit den rheinland-pfälzischen Kommunen und der Landesregierung.

Auch viele Menschen in Pirmasens möchten in dieser schwierigen Lage helfen. In den letzten Tagen haben sich bereits besorgte Bürger bei der Stadt gemeldet, um Wohnraum für Familien aus der Ukraine anzubieten. Die Bauhilfe Pirmasens GmbH hat kurzfristig 15 Wohnungen bezugsfertig hergerichtet.

Wer in Pirmasens ebenfalls Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich an das Amt für Jugend und Soziales zu wenden. Die Kontaktaufnahme sollte aus organisatorischen Gründen im ersten Schritt ausschließlich per E-Mail unter der Adresse: ruedigerdahl@pirmasens.de erfolgen. Folgende Angaben sind zwingend notwendig: Größe der Wohnung, Anzahl der Zimmer, Heizungsart, vorhandene Möblierung und Kosten. Entsprechende Meldungen werden dort gesammelt und bei Bedarf berücksichtigt.