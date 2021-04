In den vergangenen sieben Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen in der Pirmasens stets unter dem kritischen Wert von 100. Dadurch wurde es möglich, die bisher geltenden Maßnahmen zu lockern. Die Stadtverwaltung hat am Montag mitgeteilt, dass die nächtliche Ausgangsbeschränkung gänzlich aufgehoben werden. Der Verkauf von Alkohol zwischen 21 und 5 Uhr ist ebenfalls wieder zulässig. Erstmals seit November dürfen die Pirmasenser Gastronomen im Freien wieder Gäste bewirten.

Was ist in Pirmasens derzeit erlaubt?