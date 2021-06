Dem Arbeitsmarkt in der Westpfalz bescherte der Juni einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und gleichzeitig einige offenen Stellen. In Pirmasens ist die Arbeitslosenquote von zwölf Prozent im Mai auf nun 11,6 Prozent gesunken.

Die saisonale Belebung aus dem Frühjahr setzte sich laut Arbeitsagentur in den vergangenen vier Wochen fort und zeigte einen ähnlichen Verlauf wie in den Jahren vor Corona. Die Anzahl der Arbeitslosen reduzierte sich damit im vierten Monat in Folge.

In Pirmasens waren im Juni 2436 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 73 weniger als im Mai und 153 weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von zwölf Prozent im Mai auf nun 11,6 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,7 Prozentpunkte zurückgegangen.

Im Kreis Südwestpfalz waren im Juni 2018 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 82 weniger als im Mai und 259 weniger als im Juni des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,1 Prozent im Mai auf nun 3,9 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,5 Prozentpunkte gesunken.