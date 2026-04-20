Vorhofflimmern bleibt oft unentdeckt. Bei Apoplex Medical Technologies aus Pirmasens soll KI dieses Schlaganfallrisiko künftig schneller sichtbar machen.

„Wir ermöglichen es Ärzten und Pflegekräften, Menschenleben zu retten und das Gesundheitssystem zu entlasten.“ So formuliert Geschäftsführer und Inhaber Tobias Inderwies die Vision von Apoplex Medical Technologies. Das Medizintechnik-Unternehmen wurde 2004 in Pirmasens als Garagenbetrieb gegründet und ist heute Technologieführer im Erkennen von Vorhofflimmern, eine der Hauptursachen für Schlaganfälle.

Geschichte des Unternehmens beginnt 2004

Inderwies führt das Unternehmen seit 2024. Die Technologie der Firma mit Sitz im Neuffer ermöglicht es, bestehendes Vorhofflimmern und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür aus EKG-Daten zu bestimmen. Bisher wurden Patienten nach dem EKG entlassen und hatten ein unerkanntes Risiko für Vorhofflimmern. Nun könne dieses treffgenau und stabil erhoben werden. Die Trefferquote, also die Erkennungsrate, liege bei nahezu 100 Prozent. Dies entlaste die Kliniken und ermögliche eine bessere Versorgung der Patienten. Zudem habe das System erhebliche Kostenvorteile.

Die Geschichte des Unternehmens begann 2004. Der Gründer, Albert Hirtz aus Pirmasens, hatte zuvor bereits eine Firma für Augenheilkunde betrieben und dadurch Erfahrungen in der Medizintechnik. „Ich habe mir damals angesehen, wo es Lücken in der Vorsorge gibt,“ erzählt er. Er wollte ein System zur Bestimmung von Vorhofflimmern schaffen, das effizient und ohne zusätzlichen Aufwand abläuft.

Fünf Jahre lang keine Umsätze

„Wir haben zu zweit in einer Art Garagenbetrieb begonnen“, erinnert sich Hirtz. „In den ersten fünf Jahren haben wir noch keinen Umsatz gemacht, sondern den Algorithmus entwickelt und Studien aufgesetzt.“ Damals war die elektronische Infrastruktur noch in den Anfängen, das machte die Umsetzung schwierig.

Aber Albert Hirtz glaubte an seine Idee und schaffte den Durchbruch im Jahr 2010 mit einer Studie mit dem Universitätsklinikum Heidelberg. „Unsere Anwendung erkannte 170 Prozent mehr Fälle von paroxysmalem, also anfallsartig auftretendem Vorhofflimmern als das bisher dort verwendete System“, sagt Hirtz.

Das Apoplex-System mit dem Namen SRA – das steht für Schlaganfall-Risikoanalyse – ist einfach anzuwenden und evidenzbasiert, also mit Daten hinterlegt. Die Anwendung läuft zentralisiert und vollautomatisch durch alle Prozessschritte. Der Aufwand für die Kliniken ist dadurch minimal. „Wir schließen uns an das jeweils bestehende System an“, erklärt Inderwies. Die Daten werden in eine Cloud übertragen. „Das Personal muss keinen zusätzlichen Handgriff erledigen.“

Vorhofflimmern erhöht Wahrscheinlichkeit für Schlaganfall

Die Technologie des Pirmasenser Unternehmens wird in der Sekundärversorgung eingesetzt, also bei Patienten, die bereits einen Schlaganfall hatten. „Wir sehen dabei, was andere nicht sehen“, sagt der Geschäftsführer. Das gibt den Ärzten die Möglichkeit, schnell und angemessen zu handeln. Bis zu 40 Prozent der Schlaganfallpatienten haben unentdecktes Vorhofflimmern. Dies verläuft unbemerkt und erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall um das Fünffache.

Apoplex Medical Technologies ist europaweit in mehr als 200 Kliniken und bei etwa 250 niedergelassenen Ärzten vertreten – auch in Pirmasens. Kunden gibt es außer in Deutschland in England, Spanien, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und in Italien. Das Unternehmen nutzt unterschiedliche Kanäle fürs Marketing: „Wir sind bei Messen dabei, in medizinischen Fachmedien erscheinen Artikel über uns, und drei Außendienstler kümmern sich um die Kunden“, erklärt Inderwies. Zudem existieren mittlerweile 20 wissenschaftliche Studien, die die Leistung des Systems bestätigen.

„KI wird alle Bereiche der Medizin verändern“

„Unser Ziel ist es, auch in die Routinechecks einbezogen zu werden, um bereits frühzeitig das Risiko für Vorhofflimmern zu bestimmen“, sagt Inderwies. Dazu will das Unternehmen auch verstärkt bei niedergelassenen Ärzten vertreten sein. Außerdem ist geplant, mit dem System weitere Risikofaktoren zu erfassen.

Aber auch in der Anwendung selbst gibt es Innovationen: Die neueste Version des Systems arbeitet mit Künstlicher Intelligenz (KI). Auf einer Plattform sind in einem neuronalen Netzwerk alle Daten gespeichert, die in Sekundenschnelle ausgewertet werden. Ergebnis: Brauchte das System bisher eine Stunde EKG-Laufzeit, um das Risiko für Vorhofflimmern zu ermitteln, reichen dann dreißig Sekunden. Die Anwendung ist fertig entwickelt, Apoplex wartet noch auf die Zulassung der Behörden. „KI wird alle Bereiche der Medizin dramatisch verändern“, sagt Hirtz. „Riesige Datenmengen können blitzschnell ausgewertet werden. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten in Diagnose und Therapie.“

Gründer hat nächstes Unternehmen am Start

Sieben der 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Arbeitsplatz in Pirmasens. Sie kümmern sich vor allem um IT und Kundenunterstützung. Und das wird auch so bleiben. „Wir fühlen uns hier wohl“, sagt Tobias Inderwies. „Das Umfeld stimmt und vor allem die Menschen – sie machen den Unterschied und das ist in Pirmasens der Fall.“

Albert Hirtz hat übrigens schon das nächste Unternehmen am Start. Ziel ist es, die Diagnose von Gebärmutterhalskrebs zu erleichtern. Die Innovationen aus Pirmasens fließen also weiter.

Was ist Vorhofflimmern?

Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung mit einem unregelmäßigen, oft zu schnellem Herzschlag. Symptome sind Herzrasen, Stolpern, Schwindel oder Schwäche. Es erhöht signifikant das Schlaganfallrisiko.

Die Technologie von Apoplex Medical Technologies aus Pirmasens erkennt das besonders gefährliche paroxysmale („leise“) Vorhofflimmern. Es verläuft anfallsartig und verschwindet meist innerhalb von 24 bis 72 Stunden, spätestens nach sieben Tagen. Deshalb kann es beim EKG nicht zuverlässig erkannt werden.