Als ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine erstrahlte am Montag das Alte Rathaus am Schlossplatz. In den vergangenen Tagen wurden in zahlreichen Ländern Gebäude in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb beleuchtet. Im Internet wird die Solidarität mit dem osteuropäischen Land weltweit mit dem Slogan #StandWithUkraine gekennzeichnet. Auch die Stadt Pirmasens beteiligte sich nun daran. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Mit Abscheu und Trauer verfolgen wir die Kampfhandlungen gegen ein demokratisches Land. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf die Demokratie“, wird die Stadtspitze in einer Pressemitteilung zitiert. Als Zeichen für Solidarität mit der Ukraine wurde das Alte Rathaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge beleuchtet. Oberbürgermeister Markus Zwick appelliert: „Lassen Sie uns vereint sein in der Solidarität für die Ukraine“.