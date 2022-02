Zum Jahresende startet in Pirmasens eine neuartiges Projekt. In einem Kloster mitten in der Stadt wollen Nonnen eine Art Alters-WG gründen. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf. Das Land unterstützt das Vorhaben mit einer Fördersumme.

