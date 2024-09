Zum 31. Juli wohnten in Pirmasens laut Stadtverwaltung 173 Asylbewerber. Das sind allesamt Personen, deren Asylverfahren noch läuft. Auf Anfrage der RHEINPFALZ hat die Stadtverwaltung aber auch mitgeteilt, dass in der Stadt 85 Personen registriert sind, deren Abschiebung zwar beschlossene Sache ist, die aber nicht abgeschoben werden können oder dürfen. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate, so die Stadtverwaltung, wurde gerade einmal eine einzige Person zwangsweise abgeschoben. Weitere sechs Abschiebeversuche seien gescheitert. Mehr zum Thema lesen Sie hier