Proppenvoll ist die Festhalle bei der Stadt-Sportlerehrung. Das FKP-Endurance-Team nutzt die große Bühne, um seinen neuen Volkslauf mit „Blaulichtwertung“ anzukündigen.

In der „guten Stube“ der Stadt Pirmasens, wie die Festhalle gerne genannt wird, nahmen am Freitagabend 193 Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften 44 Medaillen, 30 Pokale, 38 Sportplaketten in Bronze, 10 Sportplaketten in Silber, eine Auszeichnung für besonderes Ehrenamt sowie einen Sportehrenbrief für hervorragende Leistungen in Empfang. Oberbürgermeister Markus Zwick befand: „Teamplay, Rücksichtnahme, Respekt und auch der Wille, sich zu verbessern“, seien Attribute, die den Sport ausmachten. Die Trainer fungierten dabei als Taktgeber, Anschieber und Psychologen, um die Sportler zu Höchstleistungen zu motivieren.

Der Vizepräsident des Sportbunds Pfalz, Walter Benz, erinnerte an den verstorbenen ehemaligen rheinland-pfälzischen Sozialminister, Heiner Geißler, der sich seinerzeit dafür stark gemacht habe, dass die Sportstätten kostenlos von den Vereinen genutzt werden können. „Da klatscht nicht jeder Bürgermeister, denn es kostet ja Geld“, merkte Benz an, woraufhin Zwick schlagfertig konterte: „Ich habe geklatscht.“

Ehemann ist eingeweiht

Einen kleinen Namensmarathon musste Moderator Michael Daub angesichts der zahlreichen Ehrungen hinlegen. Sichtlich überrascht blickte die Trainerin des Leichtathletikclubs Pirmasens, Claudia Berger, drein, als Zwick sie auf die Bühne zitierte. Die 54-jährige Kriminalbeamtin bekam den 100. Sportehrenbrief überreicht. Ehemann Bernd, eingeweiht in das Geschehen, filmte mit dem Handy die Reaktion seiner Frau. Die zahlreich versammelten Vereinsmitglieder haben dichtgehalten – Überraschung gelungen.

Von links die Silbermedaillengewinner Lukas und Lena Bath vom Tanzclub Silbercasino Pirmasens, Sportehrenbrief-Preisträgerin Claudia Berger vom LAC Pirmasens, Andreas Kamphues (Auszeichnung besonderes Ehrenamt), Silbermedaillengewinnerin Susanne Blatt vom Keglerverein Pirmasens und Oberbürgermeister Markus Zwick. Foto: Michael Elig

Als Sprinterin war Claudia Berger, damals unter ihrem Mädchennamen Bozek, erfolgreich, bis eine Sportverletzung im Alter von 18 Jahren ihre Laufbahn jäh beendete. Seither ist sie als Trainerin erfolgreich. Vor acht Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann den LAC gegründet. Viele der 78 Kinder und Jugendlichen im LAC-Dress sind regional und überregional erfolgreich. „Sie hat den Blick, Talente zu erkennen, sie zu fördern und zu Höchstleistungen zu motivieren“, lobte Zwick die Fachkompetenz von Claudia Berger als Trainerin.

Kamphues ausgezeichnet

Andreas Kamphues bekam die Auszeichnung für ein besonderes Ehrenamt. Der Lehrer am Hugo-Ball-Gymnasium organisiert seit vielen Jahren die Schulfußball-Wettbewerbe in der Stadt, war beim FK Pirmasens, dessen Aufsichtsrat er aktuell angehört, unter anderem Jugendleiter und Jugendtrainer tätig. Außerdem engagiert er sich beim SV Erlenbrunn als Übungsleiter fürs Eltern-Kind-Turnen.

Felix Schied ist einer der Sportler der Pirminius-Werkstätten, die eine Sonderehrung erhielten. Der 27-jährige Dahner zählt zum Fußballteam der Heinrich-Kimmle-Stiftung. Die Mannschaft von Trainer Jan Kustes – er betreut die Fußballer der Wohnanlage Pirminius – hat bei den Special Olympics in Mainz 2025 Silber geholt. „Felix ist ein echter Mittelstürmer, er steht immer richtig, um den Ball einzunetzen“, lobt der Coach seinen „Neuner“, der auch noch im Freizeitteam des FC Schindhard kickt.

Geehrte im Grundschulalter

Eine der zahlenmäßig größten Gruppen waren die 25 Cheerleader des TVP. „Jetzt wird’s voll hier“, merkte Daub an, als die Formation, zu der auch vier Männer gehören, auf die Bühne kam.

Eine der jüngsten Geehrten ist die neunjährige Ariana Kitaeva. Die Pirmasenserin wurde 2025 Rheinland-Pfalz-Meisterin im Turnier- und Schnellschach der U8. Auch der ältere Bruder Aris ist ein Schachspieler. „Meist gewinne ich“, sagte die Landesmeisterin mit einem schelmischen Grinsen.

Neuer Volkslauf

Neun Jahre jung ist ein Ringertalent des RSC Pirmasens-Fehrbach, Colin Klingel. Der Drittklässler aus Münchweiler erkämpfte sich im vergangenen Jahr die Freistil-Pfalzmeisterschaft in der 25-Kilo-Klasse. Das Talent hat er von Papa Matthias geerbt, einem ehemaligen Bundesligaringer und jetzigen Trainer des RSC.

Raphael Brunner vom Endurance-Team des FK Pirmasens, Pfalzmeister über Zehn-Kilometer-Straßenlauf, nutzte die Gunst der Stunde, um dem sportlichen Publikum in der voll besetzten Festhalle mitzuteilen, dass sein Verein am 27. September einen neuen Volkslauf ausrichten wird. „Start und Ziel wird das Mordloch sein“, verkündete der Ausdauersportler. Die Besonderheit: 70 Prozent Singletrailanteil und eine „Blaulichtwertung“ für Angehörige von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei oder Zoll.

„Stunde der Sieger“

Sportlich umrahmt wurde die Sportlergala mit zwei Tanz- und Akrobatik-Vorführungen vom Nachwuchs des TV Dahn und der Dahner Bundesliga-Gymnastin Marie Laux. Musikalisch sorgte das Duo „Pina Colada“ (Nicole Friedrich und Andreas Puster) für Unterhaltung. Wolfgang Klys vom Stadtsportverband, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, fasste den Abend so zusammen: „Heute ist die Stunde der Sieger.“

Die Sportgymnastinnen des TV Dahn zeigen bei der Sportlerehrung in der Pirmasenser Festhalle Kostproben ihres Könnens. Foto: Michael Elig

DIE GEEHRTEN

Pokal: Steffen Gottschall, Monika Siekierowski, Sölva Braunbeck, Silvia Lackner, Kevin Hollinger, Martin Metzger, Marco Peters, Jan-Luca Först, Jasmin Caffee, Tasmina Schäfer, Siegfried Höfer, Milana Schedler, Andrés Käshammer, Nicole Früauf, Nadine Winterroll, Martina Schuster, Peter Geisdorf, Oliver Weber, Dominic Schmidt, Tobias Schwarzwälder, Roman Moritz, Axel Utzinger, Ronny Winzer, Yiber Dinaj, Liridon Dinaj, David Grunhofer, Felix Schied, Steffen Ertl, Kai Engert, Michael Honerkamp, Nikolai Atschkas, Micha Stretz, Patrick Wiederrecht, Stefan Drozyn, Andreas Lehrach, Björn Kummermehr, Eva Herberg, Stephanie Klein, Hannah Mayer, Eva Ludy, Laura Nassner, Tamara Lauer, Manuela Zimmermann (alle Heinrich-Kimmle-Stiftung), Sandra Zwanziger, Jürgen Zwanziger, Lisa Lukas, Laura König, Saskia Drescher, Sebastian Seibert, Susanne Blatt (alle Keglerverein Pirmasens), Selina Auer, Enrico Bernhadt, Vanessa Dreise, Niklas Gortner, Diana Hakim, Nils Hoffmann, Laura Kaiser, Leonie Kaiser, Ayleen Lambright, Dennis Lorscheider, Bastian Merz, Lina Merz, Alicia Müller, Jaqueline Schefsky, Yasmin Schefsky, Christine Schieler, Erika Schreiber, Lisa Schreiner, Alexandra Schwindt, Melina Sosov, Lisa Straub, Victoria Trabold, Pauline Volz, Mia Wendel (alle TV Pirmasens), Peter Noll, Peter Huber, Klaus Huber, Rainer Dorst, Uwe Hever (alle TTC Gersbach), erste Mannschaft und U19 des FK Pirmasens

Sportehrenmedaille: Sophie Wagner, Jana Berger, Christina Emser, Luka Schöfer, Niklas Walter, Daria Ufelmann, Maélle Hardegger, Luisa Gress, Hanna Dausmann (alle Leichtathletikclub Pirmasens), Raphael Brunner (FKP-Endurance-Team), Jonathan Jestädt, Eleonore Woll, Uschi Wetzel, Lena Jahreiß, (alle Keglerverein Pirmasens), Laurenz Aulfinger, Chiara Dubois, Leni Herrmann, Samuel Berger, Sophia Marlene Berger, Luis Hoffmann, Maximilian Schindler, Kim Pfeifer, Holger Märker (alle Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens), Kerstin Masser-Schulz, Emily Schäffer, Jana Schallmaier, Erik Mayer, Ralf König (alle Hundesportverein Gersbach), Kacper Piter (Box-Club Pirmasens), Colin Klingel (Ringer-Sportclub Pirmasens-Fehrbach), Jan Morawietz, Lukas Weidler, Amelie Wirth, Hannah Kuba, Emma Getmann, Mia Getmann, Nora Faul, Sophie Cronauer, Elisa Sandhövel (alle DLRG Pirmasens), Andreas Jann, Thorsten Machura, Jürgen Zwanziger, Martin Metzger, Michael Peter (alle Keglerverein Pirmasens)

Bronze: Jan Morawietz (DLRG Pirmasens), Nina Berger, Sophie Endler (beide LAC Pirmasens), Frieda Markert, Emma Arenth, Lina Poplonski, Annette Wrobel (alle FKP-Endurance-Team), Thorsten Machura, Thomas Wetzel, Anne Schätzlein-Thomas, Marie-Luise Schmitt, Leon Schmitt, Kian Hilbert, Leo Eschenbaum, Tim-Thorsten Heiser, Nick-Thorsten Heiser, Sarah Dorst, Jannis Schmitt, Mira Jahreiß, Adelia Böttcher, Milan Eschenbaum, Thomas Wetzel, Lothar Nau, Jörg Blatt, Siegfried Burosch, Eckhard Göller (alle Keglerverein Pirmasens), Elena Baranava, Emilie Seither, Stella Berger, Johannes Sohn, Liese-Lotte Aulfinger, Selina Weber, Claire Peifer, Mirjam Semmet, Paul Lessenich, Jessica Weigel (alle Schwimmverein Pirmasens), Ferosedin Soltani, Noah Krasniqi (beide Ringer-Sportclub Fehrbach), Alexander Köhler (TV Lemberg), Ariana Kitaeva (Schachclub Pirmasens), Kaan Karalar (Boxclub Pirmasens), Lea Hu, Ida Breschke, Carolina Priester, Liane Kempf, Lilli Knerr, Lisa Held, Anna Hu, Elsa Babilon (alle TuS Winzeln)

Silber: Lena Bath, Lukas Bath (beide Tanzclub Silbercasino Pirmasens), Sophie-Charlott Hempel (Frankfurter Golf-Club), Susanne Blatt, Sandra Zwanziger, Gabriela Fuchs, Eleonore Woll, Anne Schätzlein-Thomas, Almut Neu, Uschi Wetzel (alle Keglerverein Pirmasens)

Besonderes Ehrenamt: Andreas Kamphues

Sport-Ehrenbrief: Claudia Berger (Leichtathletikclub Pirmasens) dfr