Mit dem Filmprojekt „Wir für Frieden“ haben Schülerinnen und Schüler der Käthe-Dassler-Realschule Plus ein Zeichen für ein friedliches Miteinander gesetzt – und damit viele Menschen in den sozialen Medien berührt. Jugendliche aus circa 30 Nationen zeigen an der Schule täglich, wie gelebte Integration funktioniert.

Knapp eine Minute lang ist das Video mit dem Titel „WIR für Frieden“, das vergangene Woche von der Käthe-Dassler-Realschule Plus auf deren Homepage und verschiedenen sozialen Medien veröffentlicht wurde. Diese knapp 60 Sekunden reichen aus, um sogar Oberbürgermeister Markus Zwick „zu Tränen zu rühren“, wie er auf Facebook schreibt.

In dem Film sind circa 30 Schülerinnen und Schüler aus ebenso vielen Nationen zu sehen, die alle an der Käthe-Dassler-Realschule Plus vertreten sind. In ihrer jeweiligen Landessprache und mit ernsten Gesichtern sprechen sie ihre Botschaft in die Kamera: „Wir wollen Frieden“. Damit möchten sie ein Zeichen setzen und zeigen, dass den Wunsch nach Frieden alle teilen – egal wo sie herkommen oder welche Sprache sie sprechen.

„Nationalitäten sind bei uns kein Thema für Streit“

Ein friedliches und soziales Miteinander von verschiedenen Nationen kann, trotz aller Unterschiede, funktionieren. Die Käthe Dassler Realschule sei dafür ein perfektes Beispiel, so Sozialarbeiterin Jana Schulz: „An unserer Schule leben 30 Nationen jeden Tag friedlich miteinander. Bei uns wird Integration tagtäglich gelebt.“

Dem stimmt Björn Schmitt, der Verbindungslehrer der Schule, zu: „Natürlich gibt es immer mal Konflikte wegen irgendwas, aber Nationalitäten sind bei uns kein Thema für Streit.“ Auch die Zehntklässlerin Shirin Martin kann diesen Eindruck nur bestätigen. Sie ist erst vor Kurzem an die Käthe-Dassler gewechselt und meint, dass sie Integration an einer Schule „so noch nicht erlebt“ habe.

Alle Beteiligte waren sofort von der Idee begeistert

Martin ist eine der Schülerinnen, die sich an dem Filmprojekt beteiligt haben. Sie selbst ist in Deutschland geboren, ihre Mutter stammt aus Amerika und hat dort mit ihr circa vier Jahre lang gelebt. Martins Muttersprache ist Englisch.

Wie alle anderen Beteiligten war die Abschlussklassen-Schülerin von der Projektidee direkt begeistert. Entstanden ist diese während einer Versammlung der Schülervertretung, die der Leiter Björn Schmitt anlässlich des Ukraine-Kriegs einberufen hat. „So eine Situation beschäftigt die Schülerschaft natürlich, der Krieg ist plötzlich so nah. Da muss man als Schule auch drüber sprechen“, erklärt der Verbindungslehrer.

Fast alle Nationen der Schule im Video vertreten

Schnell sei sich auf das Filmprojekt als Möglichkeit für die Beschäftigung mit den aktuellen Geschehnissen geeinigt worden. „Alle waren direkt dabei, das war schon schön, so einen Zusammenhalt zu sehen“, berichtet Schulz. Gemeinsam mit Schmitt hat sie das Projekt koordiniert, während ihr Bruder Luca Schulz die Videoproduktion übernommen hat.

Die Umsetzung und Initiative sei aber auch zu einem Großteil von den Jugendlichen selbst gekommen, wie Schmitt betont. „Aserbaidschan, Lettland und Tschechien waren leider krank“, ansonsten seien die Jugendlichen aller an der Schule vertretenen Nationen am Drehtag dabei gewesen – und dafür auch länger in der Schule geblieben.

Nur positive Rückmeldungen

Das Ergebnis ist nun seit rund einer Woche auf verschiedenen Kanälen im Internet zu sehen, unter anderem auf dem Facebook-Profil der Schule oder der Homepage. „Bisher gab es nur positive Rückmeldungen“, so Schulz.

Die Botschaft des Videos scheint neben Oberbürgermeister Zwick also noch mehr Menschen zu bewegen. Dafür spricht zumindest, wie häufig der Film mittlerweile geteilt oder kommentiert wurde. Ein Schüler sei laut Martin sogar bereits beim Einkaufen erkannt und auf die Aktion angesprochen worden.