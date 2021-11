Das Biosphärenreservat Pfälzerwald strebt eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Schulen an. Nun wurden unter acht Bewerbern drei Schulen als Pilotschulen ausgewählt − darunter die Förderschule Pirminiusschule. Das teilt das Biosphärenreservat mit.

Mit im Boot sind außerdem die Grundschule Ramberg-Eußerthal und die Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn. Während der Pilotphase werden mit den Schulen Konzepte und Richtlinien erarbeitet und erprobt. Das Projekt wird durch das Land gefördert.

Für mehr Nachhaltigkeit

Die Pilotschulen sollen sich durch die Partnerschaft mit dem Biosphärenreservat zu einer nachhaltig handelnden Bildungseinrichtung entwickeln. Sie sind eingeladen, „sich als Teil des Biosphärenreservates zu fühlen und so zu erfahren, dass sie den Prozess zu mehr Nachhaltigkeit in der Region aktiv mitgestalten können“, teilt das Biosphärenreservat mit. Ziel ist ein ganzheitliches Lernen. Die umgebenden Landschaften wie auch die historischen und kulturellen Gegebenheiten sollen in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden.

Als nächster Schritt steht an, mit den Schulen ein Konzept „Wir als Biosphärenschule“ zu erarbeiten. Anhand dieses Rahmens sollen Kriterien für die Zertifizierung weiterer Biosphärenschulen im Pfälzerwald erarbeitet werden.