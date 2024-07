Bei den Dahner Sommerspielen gibt es am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr ein Picknick im Park mit einem besonderen Duo im Kurpark in Dahn.

Dem Pfälzer Sänger und Songschreiber Tom Keller und der Pianistin, Songschreiberin und Sängerin Maria Blatz gelingt es bei ihren Auftritten immer wieder, mit ihren balladesken und hochwertigen Interpretationen beliebter Hits – aber auch mit eigenen Songs – das Publikum zu fesseln. Mit Charme und Professionalität präsentieren sich beide. Dabei reichen die ausgebildeten Gesangsstimmen des Duos, gepaart mit dem virtuosen Pianospiel von Maria und Toms rhythmischer Begleitung auf dem Cajon, vollkommen aus, um die Zuhörer mit nichts anderem als nur mit der Musik zu erreichen.

Gefühlvolle, ehrliche und handgemachte Popmusik wollen Tom & Maria bei ihren Konzerten bieten. Mit acht Jahren beginnt Maria Blatz ’ erste große Leidenschaft für das Klavier, mit 14 schreibt sie ihre ersten Songs. Es folgen verschiedene Auszeichnungen. So zum Beispiel wird ihr bereits als 17-Jährige der Deutsche Rock und Pop-Preis des Rock und Popmusikerverbands verliehen. Noch vor Abschluss ihres Studiums an der Popakademie in Mannheim lernt sie Tom Keller kennen. Der in der Mannheimer Musikszene bereits bekannte Musiker ist gerade mit seiner Deutschrockband Evassohn auf Tour, da begegnen sich die beiden während einer Jamsession in einem in der Szene bekannten Musikclub. Seither spielen sie gemeinsam.

Der Eintritt zum Picknickonzert am Sonntag ist frei, um Spenden wird gebeten.