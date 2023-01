Die für Sonntag, 19. Februar, geplante Klavier-Matinee mit dem italienischen Pianisten Alexander Gadjiev in der Pirmasenser Festhalle fällt aus. Das hat die städtische Pressestelle am Freitag mitgeteilt. Grund: Der 28-Jährige ist erkrankt. „Nach Angaben seiner Agentur hat sich der Künstler eine Entzündung im Handknochen beziehungsweise den Sehnen zugezogen“, schreibt die Pressestelle. Der vollständige Heilungsprozess sei langwierig, daher wurden bis auf weiteres alle Konzerte abgesagt. Das Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten für die Veranstaltung werde zurückerstattet.

„Liebhaber klassischer Musik sollten sich den 3. März vormerken“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Denn an diesem Abend gastiert die Deutsche Staatsphilharmonie in Pirmasens. Mit dem 35-jährigen Pianisten Joseph Moog sei einer der besten Pianisten seiner Generation in der Festhalle zu erleben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Modest Mussorgski, Sergei Rachmaninow und Pjotr Tschaikowski. Am Pult steht der 22-jährige finnische Dirigent Tarmo Peltokoski.