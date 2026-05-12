Die Stadtwerke prüfen, ob sie eine Parkfläche in der Stadt teilweise überdachen. Dadurch soll Platz für Photovoltaikanlagen entstehen.

Es gibt wohl schon längere Zeit Überlegungen bei den Stadtwerken, inwiefern Parkflächen umgestaltet werden können. Konkret geht es darum, sie mit entsprechenden Aufbauten und Überdachungen auszustatten, dass dort Photovoltaikanlagen installiert werden können. Diese Pläne hat Bürgermeister Michael Maas (CDU) am Montag im Stadtrat öffentlich gemacht, nachdem die Grünen einen entsprechenden Antrag eingereicht hatten.

Der Fraktionsvorsitzende der Partei, Luis Wittmer, wollte die Stadtverwaltung damit beauftragen, zu prüfen, inwieweit öffentliche Parkplätze durch eine Überdachung mit Photovoltaikanlagen aufgewertet werden können, welche Förderkulisse besteht und welche Speichermöglichkeiten auf städtischer Seite in diesem Rahmen geschaffen werden könnten.

Welche Flächen sind geeignet?

Im Detail wollten die Grünen unter anderem wissen, welche Flächen für eine derartige Nutzung überhaupt in Frage kommen und welche Kosten damit verbunden wären. In welcher Art und Weise die Stadtwerke in ein solches Vorhaben integriert werden könnten, fragte Wittmer und bot Maas auf diesem Weg eine gelungene, wenngleich wahrscheinlich nicht geplante Überleitung.

Die Realisierung eines solchen Vorhabens sei bereits geplant. Das Thema sei immer wieder auf der Tagesordnung des Aufsichtsrates der Stadtwerke, in dem Maas den Vorsitz führt. Er berichtete, dass der kommunale Energieversorger den Parkplatz zwischen Volkshochschule und Plub ins Visier genommen habe. Die Stadtwerke wollten mit dem ersten Projekt dieser Art ein Gespür für das Thema bekommen, so Maas. Dabei gebe es nämlich durchaus einiges zu beachten. Sowohl der Baumbestand an der Parkfläche als auch die angrenzenden Häuser sorgten für eine Beschattung. Die wiederum könne sich auf die Rentabilität einer PV-Anlage auswirken, erklärte Maas.

Was passiert mit dem Strom?

Eine weitere Frage sei, was mit dem erzeugten Strom geschehe. Eine Einspeisung ins Netz sei vergleichsweise aufwändig und ziehe entsprechende Kosten nach sich. Denkbar sei, dass die VHS und das Plub die erzeugte Energie nutzen.

Ein ganz anderes Thema sei ebenfalls zu beachten: Die Parkflächen seien teilweise als Aufstellfläche für Feuerwehr und Rettungsdienste vorgesehen. Das bestätigte auch Ordnungsdezernent Denis Clauer (CDU), der sich nach eigener Aussage ebenfalls schon seit einigen Jahren mit dem Thema befasst. Unter anderem habe es Überlegungen gegeben, den Parkplatz am städtischen Stadion auf der Husterhöhe entsprechend umzubauen. Clauer führte genau wie Maas jedoch die hohen Kosten für den Aufbau ins Feld sowie die Vorgaben von Zivil- und Katastrophenschutz, die beachtet werden müssten. „Wir haben noch viele Flächen frei auf städtischen Gebäuden“, sagte Clauer und machte damit klar, wo für ihn die Priorität beim Ausbau von städtischen PV-Anlagen liegt.