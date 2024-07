Philipp Schmitt verstärkt in der nächsten Saison den Tischtennis-Oberligisten TTC Nünschweiler.

Der knapp zwei Meter große gebürtige Vinninger hat viele Jahre im Saarland beim TV Limbach gespielt. Seine größten Erfolge feierte Schmidt als Schüler. 2003 wurde der heute 33-Jährige sogar Südwestdeutscher Schülermeister und ließ dabei den aktuellen Nationalspieler Patrick Franziska hinter sich. Philipp Schmidt erreichte 2003 bei den deutschen Meisterschaften nach dem Sieg gegen Franziska das Achtelfinale, im Doppel sogar das Viertelfinale.

Trainingspartner der Profis

Bereits von 2005 bis 2009 spielte er beim TTC Nünschweiler, war dann ein Jahrzehnt in Limbach an der Platte, in den vergangenen Jahren jedoch nur noch sporadisch. Auch am Stützpunkt des Saarländischen Tischtennisbundes war Schmidt aktiv, war dort zuweilen auch Trainingspartner der Bundesliga-Profis des 1. FC Saarbrücken-TT. Auch nahm er am Training mit dem ehemaligen serbischen Weltklassespieler Slobodan Grujic teil.

Philipp Schmidt, Sohn der Oberligaspielerin Bettina Schmidt (1. TTC Pirmasens), spielte mehrere Jahre in der Regional- und Oberliga und ist eine echte Verstärkung für Nünschweiler, das auch in der Saison 2024/25 den Klassenverbleib als Ziel ausgeben dürfte. Spitzenspieler Fabian Freytag steht dem TTC weiterhin zur Verfügung.