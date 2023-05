Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Dass er höchstwahrscheinlich als Absteiger geht, damit hat er sich inzwischen arrangiert. Ehe er aber – im wahrsten Wortsinne – den Abflug macht, will Philipp Herrmann noch drei Mal vom Anpfiff weg das Trikot von Regionalligist FK Pirmasens tragen. Erstmals am Sonntag beim FSV Mainz 05 II, letztmals am 21. Mai. An dem Tag will Herrmann mit einem Ehepaar jubeln, in dessen Haus es ungewöhnlich still wird.

Im August geht es über den „großen Teich“: Philipp Herrmann macht den Abflug. Nach nur einem Jahr verlässt der gebürtige Münchener den Regionalligisten FK Pirmasens