Philipp Hügen war zehn Jahre lang Handballer in Magdeburg, jetzt spielt er für den TV Thaleischweiler und arbeitet in Pirmasens als Projektmanager bei einem großen Kunststofftechnik-Unternehmen. Er kommt viel in Deutschland rum und betreibt noch etliche andere Sportarten. Eine Sache vermisst er in der Pfalz.

Die Schwierigkeiten des TV Thaleischweiler zu Saisonbeginn in der Handball-Verbandsliga – kurzzeitig lagen die TVT-Männer sogar auf dem letzten Tabellenplatz – sind inzwischen behoben.