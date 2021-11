Als am Sonntagabend das Ergebnis der Hilster Bürgermeisterwahl feststand, war Philipp Andreas ein bisschen überrascht. Kurz nach der Schließung des Wahllokals äußerte sich der 27-jährige Jurist noch zurückhaltend, was seine Chance betrafen. „Ich habe keine Ahnung“, räumte er ein. Andreas gehört der CDU an, warb damit aber nicht. Dass er bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit gewann, hat ihn überrascht.

168 von 227 wahlberechtigten Hilstern haben ihre Stimme abgegeben, 75 per Briefwahl, 93 am Sonntag an der Urne im Dorfgemeinschaftshaus. Von den gültigen Stimmen entfielen 112 auf Andreas, das entspricht einem Anteil von 67 Prozent. Auf Martin Kuntz entfielen 41 Stimmen, Alfred Konrad erhielt 13 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent.