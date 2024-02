Der Klimawandel und die Energiekrise sorgen beim Pirmasenser Unternehmen PH-Wintergarten für volle Auftragsbücher – zumal Wintergärten nun auch als energetische Sanierung gefördert werden. Firmenchef Peter Hartmuth plant, das seit 2004 bestehende Unternehmen personell weiter aufzustocken.

Um die Zukunft seines Unternehmens wird es PH-Wintergartenchef Peter Hartmuth nicht bange. Zwei Drittel des geplanten Jahresumsatzes 2024 würden anhand der zu Beginn des Jahres bestehenden Auftragslage sicherlich erreicht. „Wir sind gut ausgelastet“, sagt Hartmuth. Die Nachfrage nach den Klassikern – also Sonnenschutz, Sonnensegel und Markisen – steige seit Jahren stetig. „Es wird immer wärmer, und die Hautkrankheiten nehmen zu. Schatten ist nötig“, schildert Hartmuth mit Blick auf das von seiner Firma angebotene Sortiment.

Die Preise für Sonnensegel könnten dabei auch mal in den fünfstelligen Bereich steigen – die Mehrzahl der PH-Wintergarten-Kunden kann sich nach Angaben des Firmenchefs solche Produkte leisten –, doch es gebe auch Produkte für Kunden, die solche Summen eben nicht aufbringen könnten.

Rund 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Das Stammgeschäft mit den Wintergärten habe seit 2009 stark angezogen. Der Trend eines verstärkten Rückzugs in die heimischen vier Wände beobachtet Hartmuth schon länger. „Die Welt wird immer unruhiger, und die Leute bleiben lieber daheim“, meint er. Aber dann wollten es die Menschen zu Hause schön haben. Weshalb beispielsweise in eine großzügige Terrasse mit einer 4,5 Meter langen Markise investiert wird, die vollautomatisch ausfährt, entsprechend beleuchtet ist, bei Wind ebenso automatisch im Kasten verschwindet und bei tiefstehender Sonne noch eine Frontmarkise runtergefahren werden kann.

Das Unternehmen residiert auf zwei Etagen in der Landauer Straße im früheren Autohaus Schneider. 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind laut Hartmuths Angaben optimal für den Betrieb, da er im Innenraum große Wintergärten aufbauen und sogar ganz große Sonnensegel ausfahren könne. Auch sogenannte XXL-Schiebetüren ließen sich in den Verkaufsräumen präsentieren. Bis zu sechs mal vier Meter große Flügel solcher Schiebetüren könne PH-Wintergarten installieren. Gewicht einer Tür: 480 Kilogramm. „Mit einem hohen Glasanteil, entsprechend schmalen Rahmen und großen Öffnungsweiten der Glasfronten können bis zu 20 Prozent des primären Energiebedarfs eingespart werden“, nennt Hartmuth einen Vorteil der großen Schiebetüren.

Mehr Personal für Montage

Für Kunden soll es bequem sein, die Produkte sollen einen gewissen Komfort bieten, so der Firmenchef. Aus diesem Grund werde das Sortiment immer wieder erweitert, um den Trends zu folgen. So bietet das Unternehmen nun auch eine Outdoorküche mit Kühlschrank, Elektro- und japanischem Kamado-Grill an. Darüber hinaus arbeite PH-Wintergarten mit Partnerunternehmen zusammen, sofern Kunden etwa einen Pool in den Boden einlassen möchten, Fliesen und Stromleitungen zu verlegen und Holzarbeiten zu verrichten seien. Auch zu einem Energieberater pflege der Betrieb enge Kontakte. Vor allem aber soll das Unternehmen in der Landauer Straße selbst wachsen. Derzeit beschäftigt Hartmuth sieben Mitarbeiter, zwölf sollen es künftig sein. Vor allem im Montagebereich werden Kräfte benötigt.

Dass die Auftragslage so gut sei, mache sich bei den Wintergärten wegen der Möglichkeit bemerkbar, diese als energetische Sanierung fördern zu lassen. Ein Wintergarten sei wie eine zweite Gebäudehülle und deshalb förderfähig, erläutert Hartmuth. Je nach Umfang der Maßnahmen – auch Fenster und Türen können vom Unternehmen getauscht werden – zahlt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einen Zuschuss von bis zu 12.000 Euro. Ein Einkommenssteuerbonus bis zu 40.000 Euro sei möglich.

Infotag

Am Donnerstag, 29. Februar, informiert PH-Wintergarten, Landauer Straße 43-45, ab 18 Uhr über die Fördermöglichkeiten und bietet Vorträge mit einem Energieberater sowie einem Experten von Solarlux.