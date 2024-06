Fast jede vierte Stimme, die am vergangenen Sonntag bei den Kommunalwahlen abgegeben wurde, war eine Stimme für die AfD (24,4 Prozent). Dieser Wert ist nahezu identisch mit dem Ergebnis der Europawahl

Es geht ein Gespenst durch Pirmasens: der AfD-Wähler. Wie sieht er aus? Was treibt ihn an? Die Partei hat bei den Kommunal- und Europawahlen hier Spitzenwerte erzielt. Wie lässt sich das erklären? Ein Blick auf die Zahlen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter