Gleich zweimal haben in der vergangenen Woche Autofahrer am Hauensteiner Marktplatz Fahrerflucht begangen: Einmal am Mittwoch, als ein vermutlich rotes Auto zwischen 8 und 16 Uhr gegen einen Pfosten stieß. Außerdem zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, als eine Sandsteinmauer beschädigt wurde. Es seien Schäden von 500 und 1000 Euro entstanden, informiert die Polizei. Die Verursacher werden gesucht. Hinweise werden entgegengenommen unter E-Mail pidahn@polizei.rlp.de oder Telefon 06391 9160.