Die Pflegekräfte am Städtischen Klinikum in Pirmasens sind für Donnerstag zum Protest aufgerufen. Landesweit sind mehrere Protestaktionen an mehreren Kliniken zum Tag der Pflege geplant. Aufgerufen zu dem bundesweiten Aktionstag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Aktionen laufen unter der Losung: „Schluss mit den Ausreden – mehr Personal!“ So soll auf die „unzureichende Personalausstattung“ in der Pflege hingewiesen und die Politik zum sofortigen Handeln aufgefordert werden, wie Verdi mitteilte. „Seit Jahrzehnten prangern wir den bundesweiten, eklatanten Fachkräftemangel an und fordern wirksame Maßnahmen, statt hier und da ein Trostpflaster“, kritisierte Frank Hutmacher, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter für Gesundheit und soziale Dienste. „Eine effektive politische Gegensteuerung fand bis dato weder auf Bundes- noch auf Landesebene statt.“ Die Arbeitssituation bei den Pflegekräften habe sich nicht verbessert. Die Protestaktion in Pirmasens ist für 12 Uhr vor dem Haupteingang des Krankenhauses geplant.