Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Alten- und Pflegeheimen in Rheinland-Pfalz gelten wieder weniger Beschränkungen. Da viele Bewohner sowie ein Großteil der Mitarbeiter mittlerweile vollständig geimpft sind, können die Senioren wieder mehr Besuch empfangen und an Gruppenveranstaltungen teilnehmen. Einige Einrichtungen in Pirmasens lassen dennoch Vorsicht walten.

In der Pro Seniore Residenz in der Pirmasenser Münzgasse sprechen die Verantwortlichen von einer guten Impfquote. Über 90 Prozent der Bewohner und Angestellten seien mittlerweile