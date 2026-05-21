Pfingsten steht vor der Tür. Der Wetterbericht verspricht sommerliche Temperaturen. Ideale Bedingungen für einen Ausflug. Wir zeigen, wo es besonders schön ist.

Tipp 1: Die Hexenklamm

Temperaturen bis zu 30 Grad sind für das Pfingstwochenende angekündigt. Wer sich trotzdem ein bisschen bewegen will, sollte die Route gut wählen. Die Empfehlung des Autors: die Hexenklamm bei Pirmasens. Knapp sieben Kilometer geht es vom Gersbacher Sportplatz durch den Wald, vorbei an kühlenden Wasserfällen durch das Felsalbtal. Der Premiumweg ist nicht nur nominiert für die Publikumswahl zum Titel Deutschlands schönster Wanderweg, sondern führt auch vorbei an bizarren Felsformationen und moosbewachsenen Steinen. Der größte Teil der Strecke ist leicht, aber der schmale Weg durch die Klamm selbst erfordert Trittsicherheit.

Tipp 2: Ein Besuch im Freibad Das Bergbad in Heltersberg. Foto: Andrea Daum

Während beispielsweise das Pirmasenser Freibad Plub noch nicht geöffnet hat, freut sich das Bergbad in Heltersberg am Pfingstwochenende schon über Besucher. Dort locken das beheizte Sportbecken mit Sprunganlage, ein Fun-Becken mit Rutsche und das Baby-Becken mit wasserspeiendem Krokodil. Das Bergbad in Heltersberg ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass: 19 Uhr. Der Einzeleintritt kostet vier Euro (Erwachsene) beziehungsweise drei Euro (Jugendliche). Es gibt vergünstigte Mehrfacheintritte und Saisonkarten.

Tipp 3: Auf zum Kienholzfest Das Kienholzfest. Archivfoto: Marianne Teuscher

Von Freitag bis Sonntag wird in Münchweiler gefeiert. Bei den zu erwartenden Temperaturen dürfte das Kienholzfest Besucher in Scharen anlocken. Mit dem Fassanstich am Freitag gegen 19 Uhr geht es offiziell los. Sonntags wird ab 11 Uhr zum Frühschoppen geladen. Wer seinem Besuch des Dorffestes einen kulturellen Anstrich geben mag, dem sei der Besuch der Kunstausstellung empfohlen. Sie findet im Bürgerhaus während des gesamten Kienholzfestes statt.

Tipp 4: Pfingstquack Pfingstquack in Schmalenberg. Archivfoto: Andrea Daum

Wer eine selten gewordene Tradition erleben will, der sollte sich am Montag auf den Weg nach Schmalenberg machen. Der Festumzug mit den Quack-Buben und dem Quack beginnt um 10 Uhr. Die große Frage, die dabei beantwortet wird: Wer ist der Quack? Die Demaskierung des Quacks ist ein Spektakel. Die Ehre, als dieser durch das Dorf zu ziehen, wird versteigert. In den Tagen vor dem Umzug schneiden die Quackanwärter Buchen-, Birken- und Ginsterhecken, um daraus die drei Röcke herzustellen, die der Quack beim Umzug am Pfingstmontag um den Hals tragen wird. Dazu bekommt der Quack den speziellen Quackhut, der aus Blumen besteht, die zuvor gesammelt wurden. Mit diesen wird das Gerüst des Hutes geschmückt. All das wiegt schwer, weshalb der Quack beim Zug durchs Dorf die Unterstützung der Quack-Buben braucht. Bereits in der Nacht zum Montag zieht der Quack mit den Buben drei Mal durch das Dorf, laut singend.

Tipp 4: Aussicht genießen

Was gibt es schöneres, als bei herrlichem Wetter den Blick über den Pfälzerwald streifen zu lassen? Dafür gibt es in der Region mehrere Plätze, die dafür geeignet sind. Neben dem Luitpoldturm sei hier vor allem ein Aussichtspunkt empfohlen. Die Plattform am Hermersbergerhof ist im Gegensatz zu anderen Orten mit Weitblick barrierefrei zu erreichen. Der Pfälzer Waldpfad führt 50 Meter entfernt am Aussichtspunkt vorbei. Es gibt vor Ort vier Parkplätze, einer davon ist für Rollstuhlfahrer reserviert. Wem es tagsüber zu warm sein sollte für diesen Ausflug, der kann bei einbrechender Dunkelheit von der Plattform aus den herrlichen Sternenhimmel bewundern.