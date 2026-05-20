Zum fünften Mal feiert Dahn über das lange Feiertagswochenende das Pfingstfest am Kurpark. Einer ist von Anfang an dabei und hat vor dem Fest alle Hände voll zu tun.

Bevor das Pfingstfest am Dahner Kurpark am Freitag beginnt, muss die Schaustellerfamilie Christ aus Lemberg tüchtig anpacken. Sie baut auf dem Parkplatz am Kurpark einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Kinderkarussell und verschiedenen Ständen auf, die das Pfingstfest zu dem machen, was es ist: ein Jahrmarkt mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Erik Christ hat das Fest, das 2022 Premiere hatte, angeregt. „Das wurde nach Corona erfunden“, erzählt er lachend. Die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 hatte die Schaustellerbranche hart getroffen, einige gaben auf. Der Familienbetrieb Christ, der vor 100 Jahren gegründet wurde, hat weitergemacht, trotz aller Schwierigkeiten. Zusammen mit Stadtbürgermeister Holger Zwick wurde das Dahner Pfingstfest aus der Taufe gehoben.

Mittlerweile hat der Vergnügungspark beim Pfingstfest den Standort gewechselt, er wird jetzt am Parkplatz bei Kurparkkreisel aufgebaut. „Ein sehr guter Platz, hier wird man gesehen“, sagt Christ mit Blick auf die nahe Weißenburger Straße. Die asphaltierte Fläche erleichtert zudem den Aufbau der 33 mal 15 Meter großen Boxautobahn. Die 20 jeweils eine Tonne schweren Stahlplatten, auf der später die Boxautos ihre Runden drehen, bewegt eine Hydraulik an ihren Platz. Den Unterbau hat Christ mit seinen Mitarbeitern zuvor ausgerichtet und mit dem Nivelliergerät auf eine gleiche Höhe gebracht, auf der nun die Platten ruhen. Die Christ’sche Boxbahn ist 30 Jahre alt, 2015 wurde sie grundlegend überholt. „Wenn es sein muss, kann man sie zu zweit auf- und wieder abbauen“, erzählt der Schausteller aus Lemberg.

Musik, Flohmarkt, Kinderprogramm

Nebenan hat die Familie Christ ein Kinderkarussell aufgebaut. Außerdem beschickt sie das Fest mit einem Angelwagen, einem Süßigkeitenstand, einem Crêpes-Stand und einer Schießbude.

Das Dahner Pfingstfest bietet an allen vier Tagen ein musikalisches Programm. Am Freitag legt DJ Jog-i ab 18 Uhr auf, am Samstag steht die Band „Insanity“ ab 18 Uhr auf der Bühne der Konzertmuschel, am Sonntag gibt es ab 18 Uhr Musik von „Addicted“. Mit der Band „Stolen Tunes“ klingt das Fest am Pfingstmontag von 16 bis 19 Uhr aus.

Am Sonntag und Montag findet jeweils ab 11 Uhr ein Flohmarkt im Kurpark statt. Der Jugendstadtrat organisiert am Pfingstsonntag von 13 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm.