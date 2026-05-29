Waldfischbach-Burgalben. An Pfingsten zeigte sich einmal mehr die Bedeutung des Wallfahrtsortes Maria Rosenberg. Über 200 junge Besucher nahmen am Pfingstfestival teil.

Wegen des bevorstehenden Abriss- und Sanierungsarbeiten – am Sonntag wird offiziell Abschied von Maria Rosenberg genommen – war es das vorerst letzte Pfingsttreffen in dieser Form. 2022 war Maria Rosenberg erstmals ein Austragungsort. Die Teilnehmer des fünften Pfingstfestival auf Maria Rosenberg waren Teil einer großen Bewegung, denn parallel wurden an 30 Orten im deutschsprachigen Raum Pfingstfestivals organisiert. Nach Angaben der Kirche waren so über 12.000 Gläubige vereint, auch mit Live-Schaltungen nach Salzburg, wo das Festival im Jahr 2000 erstmals stattfand.

Johanna Haubert Foto: Andrea Daum

„Ich finde es ganz toll, dass man hier Kirche immer noch mal ganz neu erleben kann“, sagt Studentin Johanna Haubert (20) aus Ludwigshafen, die zum dritten Mal beim Pfingstfestival dabei war. Toll sei, dass man junge Leute kennenlerne, Gemeinschaft mit jungen Menschen erlebe und den Heiligen Geist erfahre. Maria Rosenberg ist für sie mittlerweile eine Art zweites Zuhause, weil sie öfter hier sei. „Es macht mich auf jeden Fall traurig, dass die Bagger rollen sollen“, sagt sie. Wenn das Pfingstfestival künftig in anderer, möglicherweise kleinerer Form stattfinde, werde es „nicht mehr das Gleiche sein“, bedauert sie.

Klara Borchert Foto: Andrea Daum

Klara Borchert (17) aus Grünstadt war bereits bei der ersten Auflage des Pfingstfestivals auf dem Rosenberg dabei, verpasste in der Folge keines der Treffen. „Der Rosenberg ist für mich ein sehr besonderer Ort, an dem ich sehr viele Freunde kennengelernt habe“, sagt die Schülerin. Man komme zusammen und buche das Ticket für das nächste Pfingsten. Die bevorstehenden Veränderungen stimmen auch sie traurig, „denn es ist etwas Besonderes die vier Tage so eng miteinander verbringen zu können, an einen Ort zu schlafen, miteinander zu essen, zu beten, zu feiern, entspannt den Tag zu verbringen“, sagt sie. Die Stimmung „wird sich verändern“, vermutet sie.

Jana Schiegel Foto: Andrea Daum

Diese Einschätzung teilt Studentin Jana Schiegl (20 Jahre) aus Wallhalben, die den Rosenberg bei Wallfahrten kennenlernte, seit der siebten Klasse regelmäßig Zeit im Wallfahrtort verbringt. „Man kommt nach Hause“, sagt sie, die sie das Pfingstfestival schon in Salzburg erlebt hat und auch auf Maria Rosenberg mehrfach dabei war. Die bevorstehenden Veränderungen auf Maria Rosenberg, findet sie schade. „Es ist einfach unfassbar“, bedauert sie und gibt die Hoffnung trotzdem nicht auf: „Vielleicht kommt ja noch mal ein Geldschwung rein.“

Daniel Gries Foto: Andrea Daum

Daniel Gries (17) aus Gerbach im Donnersbergkreis ist zum vierten Mal beim Pfingstfestival dabei. Auch während des Jahres, zum Beispiel bei Jugendgottesdiensten, kommt er. „Das Pfingstfestival ist eines meiner Highligts im Jahr, ein krasses Nachhausekommen. Ich bin mit den Menschen hier so verbunden, es ist eine richtige Familie“, sagt er. Dass sich auf Maria Rosenberg baulich bedingt etwas verändern soll, „habe ich natürlich mitbekommen. Aber ich bin jetzt gerade glücklich, dass ich diesen Ort hier so erleben darf. Ich möchte den Moment leben, die Zeit genießen. Alles andere ist Zukunft, bleibt abzuwarten, „und ich habe die Hoffnung, dass sich alles fügt“, sagt er.

Mareike Bruhns Foto: Andrea Daum

Mareike Bruhns (23) aus Heidelberg, die das Pfingstfestival in Salzburg kennenlernte, war zum dritten Mal auf dem Rosenberg dabei. „Für mich ist der Rosenberg eine geistliche Heimat. Ich habe hier zum ersten Mal den Heiligen Geist erlebt. Ich war 15 Jahre alt, es war mein Firmwochenende, an dem wir hier waren“, sagt die Studentin. Sie habe damals eine Erfahrung gehabt, die ihr Leben verändert habe. Maria Rosenberg, ist sie sich mit den Mitfeiernden einig, „ist der Ort, der Treffpunkt für die junge Menschen“. Natürlich sei der Ausblick gerade traurig, „aber das ist nicht das Gefühl mit dem ich darauf schauen möchte“, sagt sie. „Für mich ist die Hoffnung im Fokus und die Sicherheit, dass uns Gott mit einer guten Alternative versorgen wird. Vielleicht kommt ja noch ein Wunder.“

Dominique Haas Foto: Andrea Daum

Dominique Haas (37) aus Waldfischbach-Burgalben hat das Pfingstfestival mit organisiert, das sie schon in jungen Jahren in Salzburg erlebt hat. Als die Dezentralisierung des Festivals kam, war klar, „wenn, dann hier auf dem Rosenberg, weil auch die Infrastruktur mit Übernachten, Essen, Gelände perfekt ist“, sagt die Theologin. „Wir sind alle traurig. Wir wissen noch nicht wie es weitergeht, aber es wird weitergehen. Pfingsten 27 wird es geben“, sagt sie. Man ringe derzeit noch um gute Lösungen. „Wir würden so gerne hier an diesem Ort bleiben. Es ist besonderer geistlicher Ort“, unterstreicht sie. „Und man kommt hier immer ins Gespräch.“

Info

Am Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, wird offiziell mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Abschied von Maria Rosenberg gefeiert. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Generalvikar Markus Magin werden erwartet.

