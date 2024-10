Die Stadt Pirmasens hat für 58.000 Euro die Kindertagesstätte Pfiffikus im Ortsbezirk Erlenbrunn modernisiert. Die Maßnahmen sollen den Energieverbrauch spürbar senken sowie den Unfall- und Brandschutz verbessern.

In den Sommerferien Anfang August hatten die Firmen Spirin und Roschy mit den Sanierungsarbeiten in der Erlenbrunner Kita Pfiffikus begonnen, nun wurden sie abgeschlossen. Der Kindergarten in der Erlenstraße besteht aus zwei Gebäudeteilen, die Ende der 1950er-Jahre errichtet wurden. Vor 34 Jahren erfolgte die Erweiterung um einen zweiten Gruppenraum. „Die Fenster waren undicht und scharfkantig. Im geöffneten Zustand stellten sie eine Verletzungsgefahr dar. Nun gibt es fünf neue Kunststofffenster, die dreifach verglast und abschließbar sind. Sie verfügen über einen Rollladen, der im Ruheraum als Sonnenschutz oder Verdunklung dient“, erklärt Einrichtungsleiter Sebastian Wagner bei einem Ortstermin. Erneuert wurde zudem die Eingangstür der Einrichtung, bei der bisher die Gefahr bestand, dass sich die Kinder einklemmen oder quetschen. Das Aluminium-Element verfügt laut Wagner über einen Türwächter mit Schwenkfunktion. Neu in das Gebäude eingebaut wurde auch eine Notausgangstür. „Durch den Einbau von zwei Fenstertüren, die ins Freie führen, wurde ein zweiter Rettungsweg direkt aus den Gruppenräumen geschaffen. Die Kinder werden die Tür aber auch nutzen, um vom Gruppenraum raus auf unseren Spielplatz zu gelangen“, so Wagner weiter.