„Das wäre das, was wir jetzt bräuchten“, war die Mainzer Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther am Dienstag sehr angetan von den Plänen für den Energiepark Winzeln und seine Pläne für Biomethanproduktion und Bioraffinerie. Es gibt aber Konkurrenz.

Für Benjamin Pacan, den Leiter der Biotechnologieforschung beim Prüf- und Forschungsinstitut (PFI), verband sich am Dienstag mit dem Besuch der Staatssekretärin die Hoffnung auf baldige Förderzusagen für die nächsten Stufen seiner Bioraffinerie und den Energiepark Winzeln. „Vor kurzem noch wurden wir als sehr visionär bezeichnet“, meint Pacan. Die Projekte seien höchstens in zehn oder 15 Jahren nötig, so sei ihm gesagt worden. „Wir haben viel Zeit verloren“, beklagt der Wissenschaftler, der seit 2010 für das Projekt eines Energieparks als großtechnische Forschungsanlage wirbt. Aktuell laufen dort eine Biogasanlage und die Produktion von reinem Biomethan aus Kohlendioxid. Den dazu nötigen Wasserstoff würde Pacan gerne selbst herstellen. Die Elektrolyse dazu erhält aber nicht die nötigen Zuschüsse. Dann könnte es auch mit den anderen Komponenten der Bioraffinerie weitergehen.

Und da ist Pacan wieder Visionär, der von einer Produktion von Biokunststoffen aus den Gärresten der Biogasanlage erzählt, die konventionelle Kunststoffe in Schuhsohlen überflüssig machen könnten. Diese seien schließlich für Unmengen an Mikroplastik verantwortlich, die überall in der Umwelt zu finden seien und sich erst in mehreren hundert Jahren wieder abbauen. „Wir vergiften uns mit jedem Schritt selbst“, warnt Pacan. Der Abrieb von Schuhsohlen sei zu einem großen Teil mitverantwortlich für das Mikroplastik in der Umwelt.

Schulte: PFI forscht industrienah und direkt anwendbar

PFI-Leiterin Kerstin Schulte nutzte die Gelegenheit des Besuchs einer hochrangigen Politikerin zur Schilderung ihrer Probleme bei der Suche nach Fördergeldern, die das PFI nicht nur für die Bioraffinerie benötige. In vielen Förderprogrammen würden private Forschungsinstitute wie das PFI benachteiligt und „kaltgestellt“. Dabei forsche das PFI industrienah und direkt anwendbar, machte Schulte deutlich.

In der Maschinenhalle des ISC wartete eines dieser Forschungsprojekte auf die Staatssekretärin. Ein Roboter, der Schuhe recyceln soll. Von den aktuell meist 80 verschiedenen Materialien in einem Schuh könnte einiges recycelt werden, wenn es gelänge, den Schuh wieder zu demontieren, erläuterte Peter Schultheis, der Leiter der technischen Abteilung des PFI das Projekt. Schuhe seien aber traditionell so aufgebaut, dass sie möglichst robust sein sollen und eben nicht einfach zu demontieren. Das PFI testet nun an Sicherheitsschuhen, wie hier ein Kompromiss gefunden werden könnte.

Konkurrenz in Bad-Dürkheim

Das Hauptaugenmerk des Besuchs lag aber auf dem Energiepark und hier hofft Benjamin Pacan auf den Besuch der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, die sich für das Frühjahr angekündigt habe, und Zusagen für seinen Elektrolyseur. „Biotechnologie gibt es nicht nur in Mainz, sondern auch hier“, warb Pacan für die Bioraffinerie sowie den Energiepark und räumte aber ein, dass es schwierig werden dürfte, da drei Ministerien (Wirtschaft, Umwelt und Wissenschaft) im Spiel seien. Pirmasens habe inzwischen auch einen Mitbewerber in der Pfalz, wie Staatssekretärin Dick-Walther anmerkte. In Bad Dürkheim gebe es ebenfalls ein Projekt zur Wasserstoffproduktion per Elektrolyse mit überzähligem Windkraftstrom.